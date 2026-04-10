Безплатно паркиране и нощен транспорт за Великден в София

София преминава в празничен режим за Великден, като синята и зелената зона няма да работят от 10 до 13 април, съобщиха от Центъра за градска мобилност. Това означава, че паркирането в обхвата на платените зони ще бъде безплатно през целия период от Разпети петък до втория ден на Възкресение Христово. Въпреки облекчението, от институцията напомнят, че правилата за престой и безопасност остават в сила. Контролът върху неправилното паркиране няма да бъде отменен.

Паралелно със това Столичната община въвежда удължено работно време на част от градския транспорт, за да се осигури придвижване в празничната нощ. На Великден метрото и част от наземния транспорт ще се движат до 01:30 ч., за да поемат пътниците след нощните служби.

В подземната железница влаковете по линии 1, 2 и 4 ще се движат през 12 до 24 минути, а по линия 3 интервалът ще бъде около 20 минути. Наземният транспорт също ще работи по специални разписания, съобразени с по-слабия трафик, но с възможност за нощно придвижване.

Автобусните линии 64 и 72 ще се движат на около 50 минути, линии 73 и 83 - на 65 минути, а линия 85 - на 70 минути. При тролеите линия 2 ще се движи на 50 минути, линия 7 - на 45 минути, а линия 9 - на 40 минути.

При трамваите линия 5 ще се движи на 30 минути, линии 7 и 27 - на 40 минути, линия 10 - на 60 минути, както и линии 1 и 11, а трамваи 20 и 22 ще минават през около 50 минути.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com