Безплатно паркиране и нощен транспорт за Великден в София
Зоните спират, метрото и наземният транспорт работят до 01:30 ч. със разредени интервали
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Зоните спират, метрото и наземният транспорт работят до 01:30 ч. със разредени интервали
Предвижда се да го пуснат в края на март
На 8 декември е празникът на българските студенти. За първи път у нас той се чества през 1903 година. Тогава е отбелязан 15-годишният юбилей на Софийс...
София. "Столичен автотранспорт ще осигури нощно движение на метрото и някои автобуси във връзка със студентския празник – 8 декември". Това съобщава с...