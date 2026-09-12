Безплатно паркиране и нощен транспорт за Великден в София
Зоните спират, метрото и наземният транспорт работят до 01:30 ч. със разредени интервали
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Зоните спират, метрото и наземният транспорт работят до 01:30 ч. със разредени интервали
На 26 и 27 ноември ще може да се паркира безплатно
Столична община отново промени датата на безплатното паркиране
На Никулден бургаските ученици получиха свободен ден