Адвокат поиска обрат в разследването на побоя в Русе! Делото - в София

Не мога да се ориентирам какво се е случило, каза Людмил Рангелов

08 сеп 25 | 9:35
1850
Мира Иванова

Националната следствена служба да поеме разследването на побоя над полицейския шеф в Русе поиска адвокат Людмил Рангелов.

 

"Не мога да се ориентирам какво се е случило в Русе. Не е вярно, че оставянето на четиримата младежи в ареста, е достатъчно", заяви юристът в интервю за Нова тв

Те са оставени в ареста, за да не могат да изграждат обща стратегия на защита. Но дали това досъдебно производство не следва да бъде преместено от главния прокурор в Националната следствена служба, защото на местно ниво зависимостите са толкова големи, че шансовете да се достигне до обективната истина, намаляват до минимални, заяви още Рангелов.

 

Четиримата младежи на възраст от 15 до 19 г. бяха оставени в ареста от съда в събота. 

Тихомир Безлов също обърна внимание, че информациите са много противоречиви.

"Очевидно двете страни разказват различни неща и това, което си заслужава да се погледне е, че имаме три големи инцидента - Хасково, където се твърдеше, че има списък на момичета, на които едва ли не ще се случи нещо, Варна, случаят с починалия мъж, и сега този. Очевидно е, че обществото е много разделено.  При подобни инциденти има разделение на мненията. Очевидно има някакъв процент хора, които нямат никакво съобразяване", подчерта Безлов.

"Не знаем повода, до колко той е значим - допълни адвокат Рангелов. - Ако е незначителен началникът на полицията в Русе е трябвало да намери начин да не ескалира напрежението. И веднага да подаде сигнал. Дори записите да не са ясни, по облеклото и размерите на отделните лица може да се установи кой какво е направил. Няма пречка записите да са публични, защото те не са направени по линия на СРС."

