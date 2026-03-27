9 катастрофи само за 6 км блокираха "Тракия"

Девет катастрофи са станали на АМ "Тракия" само за 6 километра, съобщава "Фокус", позовавайки се на шофьори, които в момента пътуват.



Времето е лошо и вали обилен дъжд, в по-високите части на магистралата около Вакарел и Ихтиман - обръща на сняг.



Инцидентите са станали около 24-ти километър на АМ "Тракия". Магистралата в района е блокирана. Колите се движат едва-едва. Задръстването стига почти до Нови хан.



Около 12:30 часа тежка катастрофа затрудни движението точно преди входа на тунел "Траянови врата". Трактор, качен на ремарке, се е обърнал след загуба на сцепление от SUV, теглещото ремаркет

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com