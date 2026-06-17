Закопчаха скандален гамен в София

Скандално известният TikTok инфлуенсър Михаил Бериша е бил задържан от полицията в столичния квартал „Люлин“, съобщава GlasNews.bg, позовавайки се на свои източници в МВР.

Бериша е бил спрян за проверка на бул. „Джавахарлал Неру“ в района на „Люлин 7“. При извършените полицейски действия е установено, че той управлява мотор без свидетелство за управление на моторно превозно средство, като срещу него вече е имало наложена забрана да шофира.

По непотвърдена информация, на място е бил извършен и тест за употреба на наркотични вещества, като пробата е отчела положителен резултат. След това Бериша е бил отведен от униформените служители за последващи действия по случая. GlasNews.bg разполага и със снимки от задържането, на които се вижда присъствието на няколко полицейски екипа в района.

Името на Михаил Бериша стана широко известно още през 2016 година след инцидент с таксиметров шофьор в столичния квартал „Люлин“, при който бе обвинен за нападение с бухалка след леко пътнотранспортно произшествие. По-късно прокуратурата прекрати производството срещу него поради невменяемост.

През годините Бериша нееднократно е попадал в центъра на общественото внимание заради различни скандали и конфликти. През 2023 г. името му отново беше свързано с шумен инцидент в „Люлин“, отразен от националните медии.

В началото на 2025 година той предизвика нова вълна от реакции, след като в социалните мрежи беше публикувано видео, на което се вижда как управлява автомобил, въпреки че е под домашен арест и носи електронна гривна.

Тогава случаят предизвика сериозен обществен отзвук. Към момента от МВР няма официална информация по случая. Очаква се след приключване на процесуално-следствените действия да стане ясно дали срещу Бериша ще бъдат повдигнати нови обвинения.

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