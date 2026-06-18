За 30 евро е убит човекът от Искър

Нови подробности около смъртта на 50-годишен мъж в град Искър разкри заместник-ръководителят на Окръжната прокуратура в Плевен и говорител на държавното обвинение Диляна Илиева. Двамата обвиняеми – на 22 и 28 години, остават в ареста.

Мъжът е починал след удар с крак в лицето заради неплатена сметка в заведение в града. По свидетелски показания, става въпрос за сума от 30 евро.

„Първо искам да изкажа най-искрени съболезнования на близките на загиналия мъж“, заяви прокурор Илиева.

По данни на разследването инцидентът е станал в нощта срещу 14 юни. „Установено е, че пострадалият е посетил питейно заведение в центъра на град Искър на 13 срещу 14 този месец, консумирал определено количество алкохол, което не е заплатил, и се е тръгнал от заведението около 04:00 часа“, обясни тя.

По думите ѝ към момента няма данни да е имало спор между клиента и персонала в заведението.

„Не е установено такова нещо по делото“, каза прокурорът в отговор на въпрос дали е имало конфликт преди мъжът да напусне заведението.

Според събраните доказателства и свидетелски показания на полицейски служител, който е прегледал записи от охранителна камера, 28-годишният обвиняем с инициали Я.К. е настигнал мъжа на улицата.

„Настигайки го, нанася на пострадалия изненадващ удар в областта на лицето, който реално се вижда като силен и изненадващ удар. В резултат на удара пострадалият незабавно пада на главата и се вижда ясен и силен удар на главата му в асфалта“, заяви Илиева.

След това нападателят го завлякъл към тротоара.

„След като е паднал на пътното платно, обвиняемият го хваща за ръката и започва да го влачи метър-два към тротоара. Там го оставя в безпомощно състояние“, посочи прокурорът.

По-късно пострадалият успял да стане и да продължи по улицата.

„Установява се, че пострадалият малко след това става и тръгва отново по улицата“, каза Илиева.

Минути след първия побой той отново бил застигнат от двамата обвиняеми.

„Провежда се много кратък разговор между тях. След този разговор другият обвиняем с инициали М.И. на 22 години отново му нанася силен удар с ритник в областта на лицето, при което пострадалият отново пада на пътното платно и си удря главата“, обясни тя.

Сигналът до телефон 112 е подаден в 04:15 часа от 28-годишния обвиняем. Прокуратурата съобщи, че двамата обвиняеми са неосъждани.

„По приложените бюлетини за съдимост по делото няма осъждания на двете лица. Те се водят неосъждани“, каза Илиева.

Според нея правната квалификация и окончателното обвинение ще зависят от резултатите от разследването и съдебномедицинските експертизи.

„Ако се установи, че първоначално е причинена средна телесна повреда, наказанието е от 2 до 8 години лишаване от свобода. Ако е причинена тежка такава, която е довела до смъртта, наказанието е от 3 до 12 години лишаване от свобода“, посочи прокурорът.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com