За 30 евро е убит човекът от Искър
Пил и не си платил, затова го застигнали с юмруци
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Пил и не си платил, затова го застигнали с юмруци
Каузата „С мисъл за бъдещето“ за чиста река Искър продължава
Глобална компания дарява средства и инициира почистване на реката
Той се намира на левия бряг на река Искър
Намира на брега на река Искър
Локацията "Орлово гнездо"
Почина и мъжът, който беше в много тежко състояние
Прибра се за кратко в родната къща, дарява на общината и бедните
Съоръжението се намира между Своге и Мездра
По време на проверката е необходимо контролните органи да установят има ли нерегламентирано изсичане на дървета
Започва контролирано изпускане на софийския язовир “Искър” заради снеготопенето и очаквани валежи
Шофьорът избягал, но е заловен
Операцията струвала 185 хиляди лева, но за редовното почистване на реката ще трябва целево финансиране
Доволен е от бързата реакция на институциите
Поне 250 курса или около 20 хиляди километра трябва да бъдат изминати
Решението бе взето на извънредно заседание на МС
Областният управител иска помощ от държавата за разчистване на реката
200 000 лв. трябват за изчистването на реката
Тонове болук донесоха водите на река Искър на стената на ВЕЦ "Своге"
Река Искър потопи съоръжението