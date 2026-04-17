Гонка като на филм! Моторист мина на червено и се барикадира в къща

Мъж от Бяла черква предизвика напрегната полицейска акция, след като опита да избяга от патрул и се барикадира в къща. Случката се е разиграла около обяд, когато униформени са забелязали моторист, който рязко променил посоката си при вида им. Започнало преследване, а водачът отказал да спре въпреки подадените сигнали. Гонката приключила след удар във входна врата на жилище.

По данни на полицията мотористът преминал на червен светофар и загубил контрол, след което се блъснал в имот. Веднага след това влязъл в двора и се заключил, отказвайки да се подчини на разпорежданията на органите на реда.

При последвалите действия е установена самоличността му - 69-годишен мъж от Бяла черква, който е известен на полицията и има предишни осъждания. Срещу него е образувано бързо производство.

От Областната дирекция на МВР във Велико Търново уточняват, че работата по случая продължава.

