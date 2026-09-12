Гонка като на филм! Моторист мина на червено и се барикадира в къща
69-годишен мъж от Бяла черква избяга от полицията, блъсна се във врата и отказа да се предаде
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69-годишен мъж от Бяла черква избяга от полицията, блъсна се във врата и отказа да се предаде
Около 100 дка смесена гора гори край местността Бяла черква, до село Яврово, Oбщина Куклен, съобщи "Фокус", позовавайки се на "Пожарна безопасност и з...
Стогодишния юбилей на Никола Иванов отпразнуваха днес в Бяла черква роднини, приятели и съседи на рожденика. Тържеството беше организирано от кметство...
Кражбите скочили драстично след заселването на мургавия клан
Бяла черква. Екипи на жандармерията и полицията контролират ситуацията в Бяла черква, където местните въстанаха срещу ромски тормоз. Окръжният прокуро...
Велико Търново. 27 800 лв. са вложени през тази година за изкърпване на улици в град Бяла черква, съобщи кметът на община Павликени инж. Емануил Манол...