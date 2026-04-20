Студено или горещо - кое кафе има повече кофеин и антиоксиданти?

Изборът между горещо кафе и студена напитка не е само въпрос на вкус или сезон, а и на здравословен ефект. Данни, цитирани от Health, показват, че начинът на приготвяне има по-сериозно значение от температурата на самата напитка. Разликите засягат съдържанието на кофеин, киселинността и извличането на полезни вещества. Изводът е, че и двата варианта могат да бъдат част от балансиран режим, но не действат по съвсем еднакъв начин.

Приготвянето

Методът на приготвяне се оказва решаващ. Леденото кафе често се прави горещо и след това се охлажда с лед, докато истинското студено кафе се получава чрез дълго накисване в студена вода - процес, който може да продължи от 12 до 24 часа. Именно този подход променя вкуса и химичния състав на напитката.

Кофеинът

Количеството кофеин не зависи само от това дали кафето е топло или студено. Проучване в списание Foods показва, че степента на печене също има значение - по-светлите зърна често запазват повече кофеин, докато при тъмното печене част от него се губи. Важен фактор е и сортът, защото Робуста съдържа почти два пъти повече кофеин от Арабика.

Полезните вещества

Антиоксидантите са сред основните аргументи в полза на кафето. Съединения като кверцетин, флавоноиди и хлорогенови киселини се свързват със защита за сърцето и имунната система. Според изследване в Scientific Reports по-високата температура на водата извлича малко повече от тези вещества от кафената утайка.

Ефектът върху организма

Специалистите обаче подчертават, че разликата между двата вида кафе не е голяма. И топлото, и студеното кафе могат да подпомогнат организма в борбата срещу възпаленията. Това означава, че изборът между тях не трябва да се прави със страх, а според личната поносимост и предпочитания.

Стомахът и киселинността

Една от по-ясните разлики се вижда при хора с чувствителен стомах. Според проучване, публикувано в списание Nutrients, горещото кафе има по-висока киселинност и може да раздразни лигавиците. Затова студените варианти често се възприемат като по-меки и по-лесни за храносмилане.

Къде е истинският риск

Най-големият здравословен проблем невинаги идва от кафето само по себе си. Според доклад на Mo Med опасността често се крие в добавките - големи количества захар, сметана и сиропи, които могат да предизвикат резки колебания в кръвната захар и последваща умора. Така уж безобидната напитка лесно се превръща в калорийна бомба.

