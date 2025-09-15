Министър Силви Кирилов: Потребителската такса няма да се увеличава

Въпреки настояването на лекарите, потребителската такса няма да се увеличава, категоричен е здравният министър Силви Кирилов.

„На този етап, особено в прехода към еврото, таксата не трябва да се променя. До юни 2026 г. може да има дискусии, но засега няма да има увеличение“, заяви министърът пред Нова телевизия.

Доц. Кирилов също беше категоричен и, че децата няма да заплащат потребителска такса. Срещу това правило лекарите не възразяват, но искат при подобни решения държавата да поеме социалните си функции, без да ги прехвърля на медиците.

Министърът Кирилов припомни също, че от септември медицинските специалисти в детските градини и училищата имат дигитален достъп до нужната здравна информация, съхранявана в централизирана система. Той за пореден път подчерта, че те няма да виждат всички лични данни, а само медицинската информация, отнасяща се до тяхната отговорност.

„Всички специалисти са инструктирани как да работят със системата. Това ще намали административната тежест за родителите и училищните медици“, допълни той.

Здравният министър припомни също, че ваксината срещу варицела ще стане задължителна от 2026 г.

„Първата доза ще се поставя между 12 и 15-месечна възраст, а втората – при навършване на 3 години“, уточни той и подчерта, че въвеждането ѝ е сериозна крачка в посока ограничаване на заболяването.

