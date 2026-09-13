Министър Силви Кирилов: Потребителската такса няма да се увеличава
Ваксината срещу варицела става задължителна от следващата година
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Ваксината срещу варицела става задължителна от следващата година
Освободените от таксата ще останат от освободени
Българите плащат повече, за да получават по-малко здраве
В болниците клиничните пътеки покриват едва между 20% и 40% от стойността на лечението
София. Държавата е тази, която трябва да се заеме със задачата да намери финансите, с които да бъдат платени разходите за здравна помощ на групите, ко...