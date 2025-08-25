Експерт каза истината за краха в българското здравеопазване

Вдигането на потребителската такса за пациентите отново разпалва напрежение в здравната система.

„Смисълът на тази такса е да бъде осигурено финансирането на т.нар. лични лекари. Това е частна практика, която няма откъде да вземе средства за съществуването си“, заяви пред БНР адвокат Андрей Дамянов, който представлява пациентските организации в Надзорния съвет на НЗОК.

По думите му, таксата е необходима, но въпросът е в нейния справедлив размер. „Няма спор, че има страхотни лични лекари, но и че има лични лекари, не са на висотата на нашите очаквания“, подчерта той. Според него 1% е напълно адекватен за поддържането на техните практики, макар че пациентите трудно ще приемат и тази промяна.

Скандали вместо реформа

Дамянов бе категоричен, че политиците заобикалят истинския проблем. „По-важният въпрос е защо все още нашите политически формации в парламента не поглеждат към здравната реформа. През седмица имаме влизане от скандал в скандал в здравната система.“

Той подчерта, че не е моментът за вдигане на здравната вноска. Това според него може да се случи единствено в рамките на голям пакет от реформи, насочен към „здравна система, обърната към пациента“. Компромисите на политиците, предупреди юристът, „само увреждат здравето на нацията“.

От социалистическата мрежа до „парите следват пациента“

Дамянов направи паралел със здравеопазването преди промените. „В социалистическия период България имаше нелоша здравна система – мрежа, разпространена сравнително равномерно на територията на страната. В малките градове имаше лекари с добра експертиза.“ Всичко това се променя след 90-те години, когато страната започва да се лута между два модела, а през последните 15 години надделява принципът „парите следват пациента“.

„От момента, в който беше наложен този принцип, започна крахът на здравеопазването в България. Стотици лечебни заведения загубиха своя персонал. Голяма част от здравните грижи се концентрира в големите градове. Държавата абдикира от своята роля да предоставя адекватни здравни грижи на населението“, категоричен е той.

Болници в упадък и пациенти на път

Последиците от този крах вече са болезнено видими. В градове като Козлодуй и Оряхово хората са принудени да пътуват по 50–100 километра, за да получат медицинска помощ, ако местният лекар излезе в отпуск. „Има немалки градове, в които няма специалист УНГ например“, даде пример Дамянов.

За много българи здравеопазването се е превърнало в поредица от компромиси – повече пари от джоба, по-малко достъп до специалисти и все по-дълъг път до болницата.

