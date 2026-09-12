Експерт каза истината за краха в българското здравеопазване
Българите плащат повече, за да получават по-малко здраве
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Българите плащат повече, за да получават по-малко здраве
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Усещането за несигурност и безнаказаност също отприщва насилие Д-р Ирина Лазарова, психиатър - Д-р Лазарова, историята с ученика, който простреля св...
До началото на 1990 г. военновъздушните сили на България са наброявали над 700 летателни бойни единици - в днешно време виждаме само стари изтребители...