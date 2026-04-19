Кое мляко е по-полезно и кое да си сипвате в кафето

Няма универсално „най-здравословно“ мляко за кафе. Изборът зависи от индивидуалните цели и предпочитания. Данни на Health.com и Американската агенция по храните и лекарствата показват, че различните видове мляко имат съществени разлики в калориите, мазнините и хранителния състав. Обезмасленото мляко съдържа най-малко калории и мазнини, но прави напитката по-лека и по-малко кремообразна. Пълномасленото мляко, от друга страна, осигурява по-плътен вкус и усещане за ситост, но увеличава калорийния прием.

Растителните алтернативи също се различават значително. Овесеното мляко е кремообразно и леко сладко, но съдържа повече въглехидрати. Бадемовото мляко е сред най-нискокалоричните варианти, но почти не осигурява протеини. Според данни на USDA соевото мляко е най-близко до кравето - то съдържа повече протеини и има умерено калорийно съдържание.

Изборът на мляко може да повлияе и на начина, по който организмът реагира. Кравето мляко съдържа лактоза, която при някои хора причинява дискомфорт. От друга страна, изследвания, публикувани в MDPI, показват, че част от растителните напитки могат да доведат до повишаване на кръвната захар.

Различните видове мляко влияят и върху усещането за ситост. Пълномасленото и овесеното мляко правят кафето по-засищащо, докато обезмасленото и бадемовото го правят по-леко и подходящо за хора, които следят калориите си.

При избора е важно да се отчита и количеството. Малко количество мляко почти не променя хранителната стойност на напитката, но при по-големи порции, като лате, калорийният прием може значително да се увеличи.

В крайна сметка най-подходящото мляко за кафе е това, което съответства на хранителните цели, вкусовите предпочитания и индивидуалната поносимост на организма.

