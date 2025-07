Ето какво се случва с тялото ви, ако пиете бира всеки ден

Въпреки че може да изглежда безобидно да се пие чаша бира през уикенда, пиенето на тази напитка всеки ден определено не е най-доброто решение, тъй като този навик може да причини големи вреди на здравето ни. От проблеми със съня до влошено състояние на зъбите - това са все възможни последици от пиенето на бира всеки ден, пише сайтът Eat This Not That.

Силната имунна система е жизненоважна за нашето здраве. Но пиенето на бира всеки ден дразни лигавицата на червата и може да наруши деликатния ни микробиом, обяснява д-р Кара Уада, сертифициран лекар по алергология/имунология, вътрешни болести, педиатрия и медицина на начина на живот. Това често води до повишена чревна пропускливост, добавя тя.

С течение на времето може да забележите, че настивате по-често. Може да имате влошаващи се алергични и кожни проблеми, по-бавен метаболизъм или дори развитие на автоимунни заболявания.

Нарушение на съня

Друго последствие от ежедневната консумация на бира е нарушаването на съня. А сънят, както знаем, е жизненоважна част от нашето психическо и физическо здраве.

„Това е класически капан. Пием, за да се отпуснем и, разбира се, може да ни направи сънливи. Но алкохолът всъщност нарушава естествените ни модели на сън и потиска REM-фазата на съня, която е от решаващо значение за емоционалната регулация и паметта. По същество вие разменяте час релаксация за цяла нощ на лошо възстановяване, оставяйки ви да се чувствате замаяни и неразположени на следващия ден“, казва д-р Уада.

Влошаване на зъбното здраве

Бирата и оралното здраве всъщност са свързани, въпреки че повечето от нас не се замислят за това. Зъболекарят Сандийп Сачар казва, че твърде честата консумация на бира може да доведе до разваляне на зъбите. Той казва, че бирата съдържа ферментирали въглехидрати, които хранят бактериите, причиняващи плака в устата, което води до кариеси.

„Умерената консумация на бира всеки ден също може да допринесе за ксеростомия (или сухота в устата). Тя засяга слюнчените жлези и може да наруши способността им да произвеждат ефективно слюнка“, добавя Сачар.

Слюнката от своя страна помага за неутрализиране на киселините, произвеждани от бактериите в устната кухина, отмива остатъците от храна и захар, осигурява минерали (като калций и фосфати) за възстановяване на ранните увреждания на емайла и смазва тъканите, за да предотврати дразнене и инфекция. Миенето на зъбите не може напълно да компенсира продължаващата защитна роля на слюнката.

Качване на килограми

Вероятно сте чували термина „бирено коремче“. Той съществува с причина – пиенето на твърде много бира наистина води до наддаване на тегло.

„Когато пиете алкохол, вие умишлено излагате тялото си на токсин и тялото ви дава приоритет на метаболизма му. Този процес може да доведе до натрупване на висцерални мазнини (известни още като коремни мазнини) - опасен вид мазнини, които обграждат органите ви и насърчават възпалението. С течение на времето това може да доведе до заболявания като мастно чернодробно натрупване и инсулинова резистентност“, добавя д-р Уада.

Повишен риск от развитие на рак

Процентът на раковите заболявания се увеличава, особено сред младите хора. Намаляването на приема на алкохол е един от начините за намаляване на риска от рак. Д-р Брук Шелер, доктор по медицина, автор на „Хранене, за да промените начина, по който пиете“, казва, че алкохолът е свързан със седем различни вида рак и може да причини метаболитен дисбаланс в цялото тяло.

„Независимо дали пиете ежедневно или пиете алкохол умерено, черният дроб дава приоритет на метаболизма на алкохола пред всички други функции“, категоричен е Шелер.

На каква възраст трябва да спрете да пиете бира

Малко хора се замислят, но се оказва, че има възраст, след която трябва да спрете да пиете бира. Американският невролог Ричард Рестак твърди, че хората на 65 и повече години трябва напълно да се откажат от алкохола. Той добавя, че на тази възраст честотата на деменцията се увеличава пет пъти. Нещо повече, тази цифра продължава да расте на всеки пет години.

