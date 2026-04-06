DEVIN лансира Active - нова серия за активна хидратация с първа по рода си напитка с фибри

„Девин“ ЕАД, лидерът на пазара на минерална и изворна вода у нас, обновява серията DEVIN Mineral&Vitamins в DEVIN Active. Към портфолиото за активна хидратация на компанията се присъединяват и три нови функционални напитки DEVIN Active с електролит, колаген и за първи път на българския пазар в категория бутилирана вода – напитка с добавени фибри.

Посланик на серията става младият тенис талант Иван Иванов. Той споделя общи ценности с компанията за насърчаване на оптимална грижа за тялото чрез активна ежедневна хидратация.

С минерална вода DEVIN, без захар и с 0 калории

„DEVIN Active е ново поколение напитки – и достойно продължение на популярната серия DEVIN Minerals&Vitamins – което осигурява целенасочена активна хидратация“, пояснява Христина Вучева, маркетинг директор в „Девин“ ЕАД. „Естествените вкусове и аромати са нещо, на което много държим, затова и създадохме DEVIN Active изцяло с натурална минерална вода DEVIN, без захар и с нула калории. DEVIN Active е следващата стъпка в развитието на категорията – серия, създадена на базата на задълбочени потребителски проучвания и ориентирана към реалните нужди на хората в динамичното ежедневие. За първи път в категория бутилирана вода в България въвеждаме и напитка с добавени фибри – иновация, която поставя нов стандарт в категорията и с която се гордеем“, допълва Христина Вучева, маркетинг директор в „Девин“ ЕАД.

Три функционални решения за различни нужди

Създадени с натурална минерална вода DEVIN и с функционални съставки, продуктите DEVIN Active са подходящи за различни моменти и потребности на организма. Серията подпомага поддържането на добри енергийни нива, подкрепя концентрацията, възстановяването и баланса и така помага на хората да бъдат активни през целия ден. Продуктите за активна хидратация се предлагат в две удобни разфасовки - от 425 мл и 750 мл, и в три функционални варианта и вкуса:

DEVIN Active Фибри с вкус на ябълка и череша – подпомага баланса на чревната флора

DEVIN Active Колаген с вкус на гуава и маракуя – източник на протеин, който подпомага движението

DEVIN Active Електролит с вкус на лимон и малина – допринася за електролитния баланс на организма

Целта на „Девин“ е да свързва хората и природата за по-здравословен живот днес и в бъдеще, затова повече от 30 години продуктите с марката DEVIN се радват на доверието на българските потребители. Компанията се фокусира върху иновациите и разработването на нови продукти, които отговарят на нуждите за здравословна хидратация. Серията DEVIN Active е поредна стъпка в тази посока и целта ѝ е да се превърне в част от пълноценното ежедневие на хората – докато работят в офиса, когато са на разходка или по време на тренировка – навсякъде и за всеки, който търси баланс и оптимална физическа и умствена кондиция.

