Строги забрани се спазват на днешния двоен църковен празник

Православната църква почита на 21 август паметта на апостол Тадей и великомъченица Василиса.

Тадей е роден в сирийския град Едеса. Един ден, след като дошъл в Йерусалим, той чул проповедта на Йоан Кръстител, след което приел християнството и бил кръстен в Йордан. Когато срещнал Исус, той стана негов ученик.

След екзекуцията на Христос, Тадей започва да проповядва в Сирия и Месопотамия,

за да обърне местните жители към християнството. Често неговите проповеди били съпроводени с чудеса. Той излекува цар Абгар от проказа. Владетелят пожелал да възнагради апостола, но Тадей се отказал от земните блага и решил да прослави Христос и да носи словото Божие сред хората. С проповеди той достигал до финикийския град Вирита (Бейрут), създал църква там и доживял до 44-годишна възраст.

Според църковния календар на 21 август се чества паметта на мъченица Васа със синовете й Теогний, Агапий и Пист, пострадали за вярата си по времето на император Максимиан (305-311 г.).

Василиса, която живеела в Едеса в Македония,

била омъжена за езически свещеник. Възпитана в християнската вяра, тя я предава на синовете си.

Съпругът свещеник, когато започнало преследването на християните по време на управлението на Максимиан, разкрил за вярата на жена си и децата си. Васа и синовете му, въпреки заплахите, отказали да се отрекат и да принесат жертва на идолите.

Първо започнали да измъчват децата им пред очите на майка им. Били са жестоко изтезавани, за да ги принудят да се отрекат от вярата си. След като децата отказали да го направят, главите им били отсечени.

Светицата била уморена от глад в затвора, но ангел Божи я укрепил с райска храна. Никакво мъчение не успяло да навреди на изповедника, закрилян от Господ.

Мъченицата счупила статуята на Зевс и след това била хвърлена в морските дълбини. Но внезапно кораб отплавал към и я спасил. Осем дни по-късно Васа слязла от кораба до владетеля на остров Алон, разположен в Пропонтис или Мраморно море, където след това била обезглавена.

Традиции и обичаи за 21 август

На този ден предците ни са събирали ябълки и жънели лен, ако времето е било сухо. Според поверията, ако има много паяжини по дърветата, тогава се очаква затопляне. Ако офиката има много плодове, ще бъде дъждовна есен. Ако има много жълъди на дъба - януари ще бъде снежен. Ако денят е ясен и топъл, времето ще бъде такова през целия септември. Ако мишките крадат зърно - ще има студена и снежна зима

На този ден е забранено тръгването на дълъг път. И ако трябва да отидете някъде, тогава се помолете преди пътя. Не трябва да се яде месо и да се пие алкохол.

