Много важна забрана спазват хората на днешния православен празник

На 24 октомври православната църква почита паметта на Св. мчк Арета, както и иконата на Св. Богородица “Всех скорбящих радост”.

Арета

Св. Арета живял в Наджран по времето, когато той е бил процъфтяващ търговски град и център на християнството на Арабския полуостров. Когато еврейският цар Ду-Нувас (Юсуф) идва на власт в съседното царство Химияр (приблизително територията на Йемен), той започва жестоко преследване на християните. Целта му е била да унищожи християнската общност, която е имала тесни връзки с Византия и Етиопия.

Когато войските на Ду-Нувас влезли в Наджран, той поискал жителите да се отрекат от Христос и да приемат еврейската вяра. Християните отказали. След това започнали масови екзекуции.

Старейшината на града, Арета, който бил на около 95 години, бил уважаван и мъдър водач на общността. Той бил изправен пред царя, който лично се опитал да убеди стареца да се отрече от вярата си. Но Арета смело изповядал Христос, изобличил жестокостта на мъчителя и спокойно приел смъртта.

След него стотици християни са екзекутирани – мъже, жени, деца, свещеници, монаси, дори бебета. Историците определят броя на мъчениците на около 340 или 425. Те са били екзекутирани с меч, а телата им са били изгорени.

Иконата на Богородица

На 24 октомври църквата почита и Иконата „Радост на всички скърбящи“, която изобразява Дева Мария в цял ръст, коронована и в царско облекло. Има и изображения, където Божията майка е облечена в обикновено земно облекло с бяло було на главата. Мария държи младенеца Исус в ръцете си (има и икони без младенеца Христос, като в този случай Господ седи в облаците в горната част на изображението). От Божията майка се излъчва сияйна светлина. Около нея са изпратени ангели, за да помогнат на скърбящите. В ръцете на Божията майка са мъниста от розарий, жезъл, свитък или хляб.

Смята се, че този образ на Божията майка символизира преди всичко закрилата на обидените, които не могат да намерят справедливост, скърбящите без утеха, болните, страдащите и грешниците, които искат да изкупят греховете си.

Тези, които са загубили надежда за щастие, се обръщат към иконата на Божията майка „Радост на всички скърбящи“. Болните, бедните, вдовиците, сираците, угнетените и страдащите също молят за нейната помощ.

Пред тази икона се отправят молитви в най-отчаяните и трудни ситуации, дарявайки на вярващите надежда и вяра в светло бъдеще. Хората също така молят Божията Майка за изцеление от различни болести, помощ в трудни финансови ситуации и молитви за семейно щастие. Пред иконата се четат молитви и за децата с увреждания.

Забрани за 24 октомври

Не бива да повишавате тон или да спорите. Не трябва да работите след залез слънце. На този ден не трябва да се засаждат растения - вярвало се е, че земята вече „почива“ след сезона на жътвата.

