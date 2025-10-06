Показаха в България първия в света 116-инчов RGB MiniLED телевизор

Българската публика става свидетел на световна технологична премиера. В София беше представен първият в света 116-инчов RGB MiniLED телевизор – Hisense 116UXQ, с който глобалният лидер Hisense поставя нов стандарт за реализъм и качество на картината. През следващите дни посетителите на The Mall ще могат лично да се убедят в мащаба на тази иновация, която обещава да промени представата за телевизионно изживяване.

Голямата картина на бъдещето

Световният технологичен лидер Hisense представя в България първия в света 116-инчов RGB MiniLED телевизор – Hisense 116UXQ. Всеки ден до 12 октомври посетителите на The Mall в София ще могат да „видят голямата картина“ и да изпитат лично въздействието на технологията, която променя всичко, което знаем за телевизията. Гостите ще имат възможност не само да станат свидетели на технологична премиера, но и да спечелят от 1000 награди в RGB цветове на място.

Hisense 116UXQ бележи ново начало в еволюцията на LCD/LED дисплеите. За първи път в индустрията подсветката на телевизора не е в бяла или синя светлина, а в трите основни цвята – червен, зелен и син. Това позволява смесването на цветовете да следва реално изображението и резултатът е изключителна наситеност, чистота и реализъм. Технологията RGB-MiniLED превръща всеки кадър в жива картина с над 8000 нита пикова яркост и 165Hz честота на опресняване.

Изкуствен интелект и звук, който обгръща

Hisense 116UXQ е оборудван с Hi-View AI Engine X – интелигентен AI процесор, който оптимизира картина и звук в реално време, в зависимост от съдържанието. Системата за озвучаване 6.2.2 CineStage X Surround е разработена съвместно с френската аудио-технологична компания Devialet и пренася зрителя в сърцето на всяка сцена. Благодарение на Anti-Reflection Pro, екранът елиминира нежеланите отблясъци, осигурявайки пълно потапяне в съдържанието – независимо от осветлението в помещението.

След премиерата на 116-инчовия модел, през 2026 г. Hisense ще разшири серията с телевизори в размери 100“, 85“, 75“ и 65“, които ще направят революционната RGB MiniLED технология още по-достъпна. С това компанията затвърждава амбицията си не просто да следва технологичния прогрес, а да го създава.

