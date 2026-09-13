Голямо признание за обичан наш актьор
Той ще получи специалната награда на Международния кинофестивал за ново европейско кино „Златната липа“
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Той ще получи специалната награда на Международния кинофестивал за ново европейско кино „Златната липа“
Кинокритикът Геновева Димитрова обяви наградените филми в четирите категории
Кинофестивалът „Златната липа“ ще продължи от 1 до 5 юни
Все повече артисти от света ще идват за Фестивала за ново европейско кино, казва неговият създател и художествен директор Магдалена Ралчева - Госпожо...
Катя беше като магичен облак в небето, каза Мария Статулова
Шест драми, две комедии и политически трилър влизат в битка за приза най-добър филм на международния кинофестивал "Златната липа" 2016 Общо 9 е окон...
Звездната актриса от сцената и екрана ще бъде специалният гост на четвъртия Международен фестивал за ново европейско кино в Града на липите Татяна Ло...
В моя роден град има особена атамосфера, по време на фестивалните дни всички казват, че се чувстват като в рая на България, заяви директорът на фестив...
Старозагорският градоначалник Живко Тодоров отличи почетния гражданин на Стара Загора и с почетния знак на града Отличията на тазгодишния кинофестива...
БГ филмът взриви статуквото, каза шефът на фестивалното жури Станимир Трифонов "Урок" е големият победител в третото издание на международния фестива...
Голямата българска актриса Емилия Радева представи втората си книга на кинофестивала "Златната липа" "В тази книга има много въпроси. Някои от тях Ем...
Снимка: Жейна Желева
Кметът на Стара Загора Живко Тодоров, художественият директор на феста Магдалена Ралчева и големият Васил Михайлов
Жанровото кино е основният акцент на третото издание на кинофестивала в Стара Загора, който ще покаже въздействащи и много силни като послания ленти,...
Изпълнителят на ролята на Дякон Левский ще дирижира официалните церемонии при откриването на международни кинофестивал и награждаването на призьорите...
Третото издание на старозагорския кинофест "Златната липа" започва на 30 май и ще продължи до 3 юни. В програмата, посветена на юбилейните 100 години...
Сцена от „Изпепяляване“
Кинофестивалът за ново европейско кино "Златната липа" 2015 ще бъде открит на 30 май с бляскава церемония в залата на Старозагорската опера. Входът ще...
Кинофестивалът ще представи 12 нови български пълнометражни и късометражни филма в специална програма "100 години българско кино" Точно след месец Ст...
Община Стара Загора и Международният филмов фестивал за ново европейско кино „Златната липа" организират безплатни прожекции на наградените филми от м...