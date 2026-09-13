Да говорим за корупцията в съдебната система
Данаил Кирилов има право да иска дисциплинарна отговорност от уличения в корупция съдия
Следете всички новини, анализи и коментари за Зинаида Златанова. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Данаил Кирилов има право да иска дисциплинарна отговорност от уличения в корупция съдия
Не може да обръщаме отношението към Прокуратурата в цялостна идеология, върху която стъпват няколко партии, каза бившият правосъден министър
Дарина Радева и Камен Златанов били с компания на къмпинг „Смокиня”
София. Това са три месеца, но не са случайни, от гледна точка на правосъдието. Това са трите месеца, в които трябва да направим необходимите стъпки, з...
София. Синдикатът на служителите в затворите в България започва символичен и безсрочен протест от понеделник, 4 август. Причината е въведената промян...
София. "С по-добра среда може би щяхме да постигнем повече, но за 1 година това, което успяхме да завършим и започнем е един успех на моя екип, имайки...
Имам надежда, че до края на юли можем да отблокираме плащанията по ОП "Околна среда" (ОПОС). Това заяви пред БНР вицепремиерът Зинаида Златанова. Това...
София. На следващите управления оставяме финализирано Споразумение с Брюксел. В най-скоро време очакваме решение на въпроса с размразяването на средст...
Вицепремиерът Зинаида Златанова е помолила експертите по европроектите в Министерския съвет и в отделните ведомства да намалят на минимум отпуските си...
София. Готова съм да отстоявам позицията на магистратската общност, че не ни е необходим нов Наказателен кодекс, а можем да работим по-ефективно, по-п...
София. Обществено обсъждане на проекта за нов Наказателен кодекс ще се проведе в парламента. То е второ подред и в него ще участва вицепремиерът Зинаи...
Правосъдният министър Зинаида Златанова се подготвя за новото обсъждане на Наказателния кодекс. "Няма нищо необичайно в работата й, следва нормалния...
София. Представителите на гражданските организации, наблюдаващи работата на ВСС, да подкрепят усилията за ускорено въвеждане на електронното правосъди...
София. Очакваният реален ефект за гражданите и бизнеса от намаляването на административната тежест в Министерство на правосъдието възлиза на 7 290 349...
София. Националният съвет за тристранно сътрудничество не е обсъдил предлжението на синдикатите за удължаването на майчинството с половин година. „То...
София. "България е на първите места по най-малко висящи граждански търговски и други дела, както и по административни дела на първа инстанция". Това з...
София. АТВ-та, джипове, хеликоптер, един-два самолета и 18-метрови яхти за развитието на туризма. Това са само част от спечелените по време на управле...
Сега всички ще плащаме сметката заради грешките, каза Златанова Обществени поръчки по Оперативна програма "Околна среда" от времето на ГЕРБ ще бъдат...
"Одитните доклади продължават да валят и много се надявам всички политици в България да разберат, че ЕК не опъва чадър над никого". Това каза вицепрем...
Благоевград. Окончателните текстове на проекта за Закона за личния фалит ще са готови след около седмица, обяви вицепремиерът и министър на правосъдие...