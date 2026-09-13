Всичко за Зинаида Златанова

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Златанова обсъжда НК

Златанова обсъжда НК

Правосъдният министър Зинаида Златанова се подготвя за новото обсъждане на Наказателния кодекс. "Няма нищо необичайно в работата й, следва нормалния...

13 юни | 4:50
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