Всичко за Жозе Мануел Барозу

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Барозу стана шеф на банка

Барозу стана шеф на банка

Бившият председател на Европейската комисия Жозе Мануел Барозу е бил назначен за директор в банката "Голдмън Сакс", съобщи "Файненшъл таймс". Позицият...

10 юли | 2:25
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