Барозу стана шеф на банка
Бившият председател на Европейската комисия Жозе Мануел Барозу е бил назначен за директор в банката "Голдмън Сакс", съобщи "Файненшъл таймс". Позицият...
Следете всички новини, анализи и коментари за Жозе Мануел Барозу. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Бившият председател на Европейската комисия Жозе Мануел Барозу е бил назначен за директор в банката "Голдмън Сакс", съобщи "Файненшъл таймс". Позицият...
Две са големите заплахи за Европа - терорът и набиращият сила национализъм. Мнението е на бившия председател на Еврокомисията Жозе Барозу. Той беше в...
Мои гости в Министерския съвет днес са ми председателят на ЕК за периода 2004 – 2014 г. Жозе Мануел Барозу и бившият главнокомандващ силите на НАТО в...
Брюксел. Срещата на върха ЕС-Русия премина в Брюксел под знака на събитията в Украйна. Европейският съюз категорично осъжда насилието в Украйна и пр...
Атина. Говорейки на церемонията в Атина, където Гърция прие председателсвото на ЕС за следващите шест месеца, Жозе Мануел Барозу, председатек на Европ...
Париж. Председателят на Европейската комисия Жозе Барозу е заявил пред френската телевизия ТФ1, че България и Румъния няма да влязат в шенгенското про...
Брюксел. На среща с председателя на Европейската комисия, министър-председателят Пламен Орешарски е заявил, че България няма да преразглежда договора...
Брюксел. Председателят на Европейската комисия Жозе Мануел Барозу заяви, че гражданите на Европейският съюз считат поверителността като „фундаментално...
Гърция бе обхваната от мащабна стачки в знак на протест срещу реформите
В Европа предстоят най-мащабните избори за Европейски парламент