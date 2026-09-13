На Острова пак го закъсаха. Продават до две чушки на клиент
Зависимостта от вноса е направила Великобритания уязвима на „шокови метеорологични явления“
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Зависимостта от вноса е направила Великобритания уязвима на „шокови метеорологични явления“
Търговци от Истанбул дойдоха да продават стоката си в най-близкия до границата град
Нелегален пазар, на който се продава зарзават, бе разбит в Бургас. Акцията, която е на Агенцията по храните и полицията, започна дне по обяд в ромския...
Масирани проверки в обектите за търговия с плодове и зеленчуци предприемат данъчните за предстоящите празници - 1 май и Гергьовден. Акцията е под кодо...
Важни въпроси за спешно разрешаване ще поставят пред изпълнителната власт производителите на плодове и зеленчуци по време на първата национална дискус...
Има парафини и оцветители, но те са безвредни, казват от Агенцията по храните Вносните плодове и зеленчуци съдържат вещества, които са много по-вредн...
София. Цената на оранжерийните домати се покачи през изминалата седмица с 14,7% до 1,64 лева за килограм на едро. Доматите от открити площи поскъпнаха...
Цените на зеленчуците тръгнаха надолу, отчитат от Държавната комисия по стоковите борси и тържищата. За последната седмица доматите са поевтинели с 14...
Благоевград. Масови проверки се извършват на всички товарни МПС-та на ГКПП Кулата – Промахон на българо-гръцката граница. Близо 15 души проверяват авт...
Всеки трети камион не е бил изряден при старта на звеното "Фискален контрол"
София. Над 100 млн. лв. помощи от Брюксел ще получат животновъдите и производителите на плодове и зеленчуци за 2014 г. Средствата са част от сумата за...
София. Догодина в градината ни нищо чудно да има домати и чушки. На това се надява домакинът на бежанското общежитие в кв. "Враждебна" в София Талал К...
За година цените потънаха с 1,6 на сто
Устойчиви към засушаване сортове свалят цените на плодовете и зеленчуците
София. Родопският картоф се превърна в луксозна стока, която трудно може да се намери дори в Смолянско. Заради ниските цени, на които се изкупуват гру...