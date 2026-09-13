Всичко за Зарзават

Следете всички новини, анализи и коментари за Зарзават. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.

Последни новини Свят Общество Моят град
Лъжат ни за БГ зарзават

Лъжат ни за БГ зарзават

Важни въпроси за спешно разрешаване ще поставят пред изпълнителната власт производителите на плодове и зеленчуци по време на първата национална дискус...

02 април | 5:55
0 коментара
36585
Доматите скочиха с 15%

Доматите скочиха с 15%

София. Цената на оранжерийните домати се покачи през изминалата седмица с 14,7% до 1,64 лева за килограм на едро. Доматите от открити площи поскъпнаха...

05 октомври | 20:05
0 коментара
6667
Падат цените на зарзавата

Падат цените на зарзавата

Цените на зеленчуците тръгнаха надолу, отчитат от Държавната комисия по стоковите борси и тържищата. За последната седмица доматите са поевтинели с 14...

27 юли | 16:45
0 коментара
4978