Само в "Стандарт", Юлий Павлов: Най-лошият сценарий е нови избори наесен
Каква е ролята на ИТН? Кой да ти каже?
Следете всички новини, анализи и коментари за Юлий Павлов. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Каква е ролята на ИТН? Кой да ти каже?
Това ще повиши избирателната активност
Най-драматичната битка ще е за второто място в София
Президентът ще действа в кратки срокове, защото държи на служебен кабинет
Две са изненадите на тези избори, казва политологът
Тази опция трябваше да бъде захарчето , което да подслади задължителното гласуване Юлий Павлов, социолог Това, че опцията "Не подкрепям никого" е оп...
Коалиция ГЕРБ-БСП е невъзможна и сега, и в бъдещия парламент АБВ излезе от разкрачената позиция с оставката на Калфин, казва Юлий Павлов Юлий Павлов...
Борисов няма да играе с ДПС и червените в този парламент Реформаторският блок спешно трябва да изхвърли Радан, смята социологът Юлий Павлов Какво се...
От блока прекалиха с условията, драмата е и с третия партньор От блока прекалиха с условията, драмата е и с третия партньор Юлий Павлов,Център за ан...
Първанов разбива лявото, както Костов дясното, казва Юлий Павлов
Изборът на председател трябваше да бъде отложен след вота Юлий Павлов,Агенция за маркетингови и социологически проучвания В Реформаторския блок наме...
Добрата новина е, че не пращаме антиевропейска партия в Брюксел, казва Юлий Павлов
БСП и ДПС се измъкват от хватката на "Атака", казва Юлий Павлов
Силите и избирателите на Реформаторския блок са разделени по отношение на ГЕРБ, това е една от причините да наблюдаваме отсъствието на ясна позиция на...
Атака" може да забие сирийски клин сред управляващите
Каква политическа есен очаква България? Заглъхват ли протестите и контрапротестите, или през септември ще избуят с нова сила? Овладя ли ситуацията каб...
Възможна ли е коалиция БСП-ГЕРБ, как ще се развият протестите, и кога ще са следващите парламентарни избори? Тези въпроси обсъждаха в студиото на Би Т...
Всеки трети се интересува от скандала с подслушванията
Очертава се 5 партии да влязат в парламента