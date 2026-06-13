Всичко за Юбер

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Канбера легализира Юбер

Канбера легализира Юбер

Столицата на Австралия Канбера днес стана първият град в страната, който легализира услугата за споделени пътувания Юбер, въпреки ожесточените протест...

30 октомври | 12:10
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Германия забрани "Юбер"

Германия забрани "Юбер"

Съд във Франкфурт забрани най-популярната услуга на приложението за споделено пътуване "Юбер" в Германия. Калифорнийската компания вече няма да може...

18 март | 19:10
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