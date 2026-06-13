Изловиха Макрон и еврокомисарка в тайна помощ за частна фирма
Висши политици тайно са помагали на частната технологична компания "Юбер"
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Висши политици тайно са помагали на частната технологична компания "Юбер"
Държавата да спре нелегалните превози, настоява Спас Атанасов, председател на Браншовата камара на таксиметровите водачи и превозвачи
Max Sport 1 ще излъчи мача наживо
На четвъртфинала може да играе с Доминик Тийм
Антон Юбер загина на пистата "Спа"
Сондаж в трите най-големи града установи по-скоро положително отношение към т.нар. споделени услуги. Масовите настроения са за намиране на компромисен...
Столицата на Австралия Канбера днес стана първият град в страната, който легализира услугата за споделени пътувания Юбер, въпреки ожесточените протест...
Сблъскваме се с остаряло законодателство, което е писано миналия век". Това заяви Димитър Радуков – ген. мениджър на „Юбер" за България пред Нова ТВ....
Хиляди таксиметрови шофьори днес се очаква да блокират основните артерии на френската столица Париж в знак на протест срещу приложението за "гражданск...
Червеният килим е готов за звездите Возят богаташи във въздуха от Ница до фестивалния курорт Вълненията около Кан стигнаха връхна точка вчера. Свето...
Съд във Франкфурт забрани най-популярната услуга на приложението за споделено пътуване "Юбер" в Германия. Калифорнийската компания вече няма да може...