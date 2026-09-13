Започна вторият курс на глобалната обучителна програма “Women in tech”
Висшето училище по телекомуникации раздаде първите сертификати
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Висшето училище по телекомуникации раздаде първите сертификати
Подадох сигналът до прокуратурата е за формално провеждане на обучение за италиански граждани, които никой не е виждал, каза Милен Михов
Кампанията е на Великотърновския вуз
Просветното министерство готви изключително мащабна програма за оптимизиране на разходите на Великотърновския университет. Неотдавна стана ясно, че то...
Лекциите във Великотърновския университет ще започват с минута мълчание в памет на убитата Вероника Здравкова. Днес е обявен и ден на траур във ВУЗ-а....
Великотърновският университет е първият в Югоизточна Европа с виртуална карта в Гугъл Велико Търново. Виртуална разходка по коридорите и залите за ле...
Велико Търново. Професори се обединиха за да работят заедно за развитието на инфраструктура и подобряване на бизнес климата в Северна България. Иниц...
Велико Търново. Българска студентка вдигна високо летвата по владеене на китайски йероглифи, защитавайки пето ниво в престижен конкурс, одобрен от ки...
Велико Търново. Всички студенти задължително ще изучават български език, без значение в каква специалност са приети, решението е на ръководството на В...
Велико Търново. Късо съединение във вътрешно тяло на климатик подпали библиотеката на Стопанския факултет в Четвърти корпус на ВТУ и предизвика еваку...
Велико Търново. Вицепрезидентът Маргарита Попова, кметът Даниел Панов и ректорът проф. Пламен Легкоступ връчиха дипломите на студентите от професиона...
Велико Търново. Преподаватели от ВТУ разработиха проект за развитие и усъвършенстване на електронните форми на дистанционното обучение във Великотърно...
Велико Търново. Летописна записка, послание за 100-годишнината на Университета постави ректорът на ВТУ проф. Пламен Легкоступ по повод 50-годишния юби...
Велико Търново. Делегация на Великотърновския университет, водена от ректора проф. Пламен Легкоступ, бе на работно посещение от 23 до 27 април в Униве...