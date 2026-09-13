Трус в Европейска страна! Правителство падна и следва...
Каква е причината?
Следете всички новини, анализи и коментари за Вот На Доверие. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Каква е причината?
Всички се питат ще оцелее ли правителството
Изходът от кризата най-вероятно ще доведе до предсрочни избори
Шолц каза, че ще поиска гласуването на вот на доверие на правителството му на 15 януари
Ето какво каза премиерът за новите министри и обвиненията на Слави Трифонов
Коалиционният кабинет, който няма абсолютно мнозинство, излиза от кризата отслабен
Депутатите в Турция днес гласува доверие на новия кабинет, след като се проведоха дебатите по програмата му, и той официално започна работа, предадоха...
Варшава. Министър-председателят на Полша Доналд Туск все пак получи вот на доверие, а за резултатите от гласуването се предполагаше, че ще са такива,...
Рим. Новият министър-председател на Италия Матео Ренци изложи "смела визия" за реформа, час преди да спечели вот на доверие от решаващо значение за но...
Министрите му оцеляха, след като Силвио призова към подкрепа
Рим. Бившият премиер на Италия Силвио Берлускони се отметна от заканата си да предизвика парламентарна криза като свали доверието си от правителството...
Рим. Италианският премиер Енрико Лета предупреди депутатите преди важния вот на доверие, че страната е изправена пред "фатален" риск, след като Силвио...
Рим. Водещи фигури в собствената партия на Силвио Берлускони се опълчиха срещу него, като призоваха депутатите да подкрепят правителството на Италия в...
София. "Парламентарната група на ДПС ще отхвърли вота на недоверие, а гласуването ще е утре", каза на пресконференция председателят на ДПС Лютви Места...
Разрешаването на правителствената криза в Италия след раздора между коалиционните партньори Енрико Лета и Силвио Берлускони остава на съвестта на итал...
Технократът Иржи Руснок пое управлението след оставката на кабинета на Петр Нечас
Станишев отива при бунтарите от София, бюрото зад гърба му
Националният съвет на БСП се събира в четвъртък