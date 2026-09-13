Голяма промяна в училище. Увеличават часовете по военното обучение
Искаме да разширим знанията им как да се реагира в кризисни ситуации, каза министърът на просветата
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Искаме да разширим знанията им как да се реагира в кризисни ситуации, каза министърът на просветата
От две години решението на част от проблемите се нарича срочна служба в Доброволния резерв за шест месеца
Янка Такева от синдиката на българските учители и Георги Богданов от „Националната мрежа за децата“ влязоха в остър спор
Учениците ще придобиват първонaчални знания и умения по военна подготовка
Защитават от уволнение доброволеца в армията
Кметовете на общините Кърджали, Кирково и Момчилград бяха отличени за принос в патриотичното възпитание на подрастващите
Германската армия ще проведе обучение на повече от 100 сирийски бежанци в пилотен проект, насочен към подготовката на кадри, които да участват във въз...
Реформата в МВР е неизбежна. Това заяви в „Неделя 150" по БНР заместник-министърът на вътрешните работи Цвятко Георгиев. Те винаги създават тревожност...
Мисля, че на базата на това, което видяхме в момента, можем да доразвием нашите планове и да гарантираме на българските граждани, че ние сме в пълна г...
Ще направим регистър на мъжете на възраст между 18 и 33 години, които ще бъдат призовавани и обучавани, ако се наложи. Това заяви министърът на отбран...
Турция нахлу в Ирак след като изпрати своя военна част в град Мосул. 130-150 турски униформени са разположени в лагера на братята Нуджейфи, единият от...
"Не е приятно на никоя държава на нейна територия да се разхождат танкове и гаубици. Но по смисъла на НАТО ние сме в този ангажимент и го изпълняваме....
Гимназисти от Кърджали участваха в първото изнесено обучение по предмета „Подготовка на страната и населението за отбрана, военно обучение и спасителн...
Четири ВУЗ-а са проявили интерес към лекторски часове по отбрана
София. В училищата се завръща задължителното военно обучение. Част от темите, с които от Министерство на отбраната ще запознаят учениците от 9 и 10 кл...
Добрич. При посещението си в Добрич за среща с педагози и директори на училища пред журналисти министър Анелия Клисарова заяви, че от ноември започва...
София. Министърът на отбраната Ангел Найденов настоява за въвеждане на часове по военно обучение в българските училища. Тази своя идея той коментира в...
Кърджали. В момента се подготвят програми за военно обучение на подрасващите и от началото на следващата учебна година се предвиждат специални часове...
Зам.-министър на образованието против учениците да разглобяват калашници
Пишем до юни програмите за военно обучение, казва комодор Димитър Ангелов