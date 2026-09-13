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Турция нахлу в Ирак

Турция нахлу в Ирак

Турция нахлу в Ирак след като изпрати своя военна част в град Мосул. 130-150 турски униформени са разположени в лагера на братята Нуджейфи, единият от...

05 декември | 12:17
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