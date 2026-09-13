Конгресмени в САЩ ядосаха Русия с акция за Украйна
Украйна трябва да победи инвазията и да възстанови международно признатите си граници
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Украйна трябва да победи инвазията и да възстанови международно признатите си граници
Разговорите в Киев се фокусират върху методите за разследване на военни престъпления
За момента Киев не е коментирал тези твърдения
Бившият британски премиер Тони Блеър може да бъде изправен пред съда за военни престъпления, заяви водещите кандидати за лидер на лейбъристите Джеръми...
Ню Йорк. Международната организация за правата на човека Human Rights Watch обвини Израел в извършването на военни престъпления при бомбардирането на...
Ню Йорк. Организацията на обединените нации обяви състава на международна комисия за разследване на възможни нарушения на човешките права и военни пре...
Броят на жертвите при израелската кампания в Газа вече надхвърли 700 души Женева. Съветът на ООН по правата на човека е гласувал да започне независим...
Женева. "Израел може да извършва военни престъпления с наказателната си операция срещу Газа. Има "голяма вероятност" тези действия на израелската арми...
Будапеща. Изправиха пред съда в Унгария бивш служител на Комунистическата партия във връзка с обвинения във военни престъпления при потушаването на въ...
Ню Йорк. Шефът на ООН за правата на човека заяви, ча са му били представени доказателства, че военните престъпления са били разрешени в Сирия на "на...
Дака. Британски мюсюлмански лидер и гражданин на САЩ са били осъдени на смърт по престъпления, извършени по време на войната за независимост от 1971...
Будапеща. Унгарската прокуратура официални обвини в извършване на военни престъпления бившия ръководен кадър на унгарската компартия Бела Биску за р...
Дака. Върховният съд на Бангладеш е отхвърлил жалбата на ислямистки лидер срещу присъдата му за военни престъпления убеждение, увеличавайки доживотн...
Женева. Комисията на ООН за престъпленията срещу правата на човека в Сирия обяви, че правителствените и опозиционните сили са извършвали военни прест...
Дака. Съд в Бангладеш осъди високопоставен лидер на най-голямата ислямска партия в страната на смърт за военни престъпления, извършени по време на вой...
Дака. Военен трибунал в Бангладеш осъди ислямистки лидер на 90 години затвор по пет обвинения за военни престъпления. Бившият лидер на военизираната о...
Парламентът на Камбоджa одобри проектозакон, който прави незаконно отричането на зверствата, извършени от Червените Кхмери през 1970, предаде Би Би С...
Дел Понте: Ще бъде търсена отговорност на всички страни