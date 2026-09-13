Голям ден в Сливен. Втори опит за митрополит
42 епархийски избиратели ще трябва да изберат между шест достоизбираеми епископи
Следете всички новини, анализи и коментари за Владика. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
42 епархийски избиратели ще трябва да изберат между шест достоизбираеми епископи
Патриарх Неофит ще благослови бойните знамена в София от 11 часа на площад „Св. Александър Невски“
Новият командир на Старозагорската 2-ра механизирана бригада бригаден генерал Стоян Шопов започна опознавателните си срещи в Града на липите от митроп...
50 деца, изучаващи вероучение в пловдивска епархия, му поднесоха бели рози
Неврокопският митрополит Серафим отслужи тържествена света литургия в храма „Свето Благовещение Богородично" в Разлог навръх храмовия празник. Владик...
От 40 години честванията за Априлското въстание са на 1 май, каза Белишки Кметът на Панагюрище Никола Белишки и пловдивският митрополит Николай влязо...
С тържествена Света литургия бе отворен за богослужения напълно обновената и реставрирана църква „Свети Димитър" в Цар Калоян.Русенският митроп...
Неврокопският митрополит Серафим ще бъде на специално посещение в Югозападния университет „Неофит Рилски" в Благоевград. Визитата на духовния водач на...
Благоевград. Общински младежки дом – Благоевград организира в навечерието на седмицата на Великото опрощение срещи на подрастващи от благоевградските...
Стара Загора. Първа копка на нов православен параклис бе направен днес в старозагорското с. Априлово. Успешният градеж в деня на Св. Харалампий благо...
Благоевград. С тържествен ритуал в Гоце Делчев бе отбелязан големият християнски празник Богоявление. За първи път ритуалът по освещаването на водните...
Независимо от изпитанията, на които историята подложи България и Русия през миналия век, отношенията между двете православни църкви винаги са си остав...
Гоце Делчев. Неврокопски митрополит Серафим отслужи водосвет на официалното откриване на обновената детска градина "Джани Родари" в Гоце Делчев. На тъ...
3 г. след първата копка не е положен и камък за градежа на църквата Благоевград. По-добре късно, отколкото никога. Тази поговорка дава надежда на сто...
Кристиан Кръстев стана иподякон на церемония в обновен храм в Берлин Владика подстрига бивш министър. Българската православна църква се сдоби с още е...
Благоевград. Новият втори блок на частната МБАЛ „Пулс" в Благоевград ще бъде открит в понеделник със специална церемония от 12,30 часа. Негово Високоп...
Владиката готов да стои на палатка, докато го пуснат Пловдивският митрополит Николай ще влезе във владение в манастира "Св. св. Кирик и Юлита" на 11...
Благоевград. На църковния празник Малка Богородица Неврокопският митрополит Серафим ще освети ремонтиран и спасен от разруха храм от ХVII век в Добрин...
Стара Загора. Бившият шеф на старозагорското ВиК Румен Райков отново оглави дружеството. „Получих заповедта за назначение на министъра на регионално...
В църквата зрее нов скандал, който може да доведе до ново гласуване за Неврокопски митрополит. Повод за него ще е писмо на владиката ни в САЩ Йосиф. А...