Шок! Нова такса на морето възмути туристите (снимки)
Причината е любопитните хора
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Причината е любопитните хора
Проучването е публикувано в списание Social Science and Medicine
Да продава вестници и да изкарва пари
Около 4 милиона са българите, които четат вестници, като от тях 42%, или 1,7 милиона, заявяват, че четат вестници почти всеки ден...
Пощите се оказаха единственият национален дистрибутор и транспортьор на периодика
Затворените павилиони на "Лафка" ще станат репове
Кралската снаха превърна семейната титла в търговски етикет за медии и услуги
„Български пощи“ са 100% държавни, имат достъп до всички обществени места
В понеделник сутринта Видин и Монтана осъмнаха без новите ежедневници, съобщиха от разпространителската фирма „Зорница" във Видин. Причината е, че кол...
Властите в Мароко приеха закон, с който се забранява на гражданите да предоставят своите вестници за четене на други лица, съобщи в. "Дейли телеграф"....
По искане на прокуратурата в Анкара късно вечерта в понеделник бе преустановена дейността на мощната медийна група „Коза-Ипек холдинг". През нощта жур...
Хлапетата в Горна Оряховица ще се сдобият с нова книга срещу стари вестници утре вечер. Инициативата е на СБЖ и местните вестници "Седмицата", "Устрем...
Интернет страниците циментираха позицията си като номер 1 сред източниците на новини в САЩ, изпреварвайки телевизии и на практика погребвайки печата,...
Водещата тема на днешния брой на в. "Нова добруджанска трибуна" е откриването на регионалното депо за твърди битови отпадъци, като медията съобщава, ч...
Заловиха цигари за половин млн. лв., съобщава вестник „Видин". На първа страница е поместена и информация за тържествата в памет на Апостола. Разказа...
ВИДИН „Сисипват „Видахим", съобщава на първата си страница вестник „Видин". Националната електрическа компания има задължения от 19 млн. лв., а произ...
ВИДИН Расте броят на безработните във Видинско, съобщава вестник „Видин". В областта без работа са 9032 души, със 150 повече от септември. Успокоите...
ВИДИН „За всекиго по нещо интересно". Така е озаглавено интервюто със заместник-кмета на Видин Борислава Борисова в днешния брой на вестник „Видин"....
ДОБРИЧ Водещата тема на в. "Нова добруджанска трибуна днес" е за приключилия в неделя вечер Миден и рибен фестивал в Каварна. Вестникът репортажно ра...
ВИДИН Кметът остава на поста си, съобщава на първата си страница вестник „Видин". Софийската градска прокуратура поиска отстраняване на кмета от длъж...