Всичко за Вестници

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Стари вестници за нови книги

Стари вестници за нови книги

Хлапетата в Горна Оряховица ще се сдобият с нова книга срещу стари вестници утре вечер. Инициативата е на СБЖ и местните вестници "Седмицата", "Устрем...

15 септември | 18:40
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Преглед на печата в Добрич

Преглед на печата в Добрич

Водещата тема на днешния брой на в. "Нова добруджанска трибуна" е откриването на регионалното депо за твърди битови отпадъци, като медията съобщава, ч...

23 март | 8:04
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Преглед на регионалния печат

Преглед на регионалния печат

ВИДИН „Сисипват „Видахим", съобщава на първата си страница вестник „Видин". Националната електрическа компания има задължения от 19 млн. лв., а произ...

17 ноември | 7:54
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Преглед на регионалния печат

Преглед на регионалния печат

ВИДИН „За всекиго по нещо интересно". Така е озаглавено интервюто със заместник-кмета на Видин Борислава Борисова в днешния брой на вестник „Видин"....

20 октомври | 7:39
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Преглед на регионалния печат

Преглед на регионалния печат

ДОБРИЧ Водещата тема на в. "Нова добруджанска трибуна днес" е за приключилия в неделя вечер Миден и рибен фестивал в Каварна. Вестникът репортажно ра...

08 септември | 8:02
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Преглед на регионалния печат

Преглед на регионалния печат

ВИДИН Кметът остава на поста си, съобщава на първата си страница вестник „Видин". Софийската градска прокуратура поиска отстраняване на кмета от длъж...

18 август | 8:29
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