Децата от Угърчин с домашно за Левски от Урока по родолюбие
Съберете истории за Апостола, разкажете за вашия роден край, призова учениците главният редактор на "Стандарт" Славка Бозукова
Следете всички новини, анализи и коментари за Урок По Родолюбие. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Съберете истории за Апостола, разкажете за вашия роден край, призова учениците главният редактор на "Стандарт" Славка Бозукова
Праправнукът на Христо Ботев-четник – Искрен Красимиров от Враца изнесе интересен и полезен урок по родолюбие в училище в Ардино
Фантазия е, че Ботев е убит от свой четник, увери Константин Косев Залата на Регионалния исторически музей във Враца се превърна вчера в класна ста...
Уроци за героите на Освобождението ни сред пушки, саби, униформи и бележници. Историци се нагърбиха в навечерието на 3 март да разкажат на стотици д...
Богат на родолюбиви събития е тази година 3 март в пернишките училища. По сценарий, написан от самите ученици отбелязват националния празник в ПМГ" Хр...
В навечерието на Националния празник в РИМ Хасково се проведе двоен урок по родолюбие, част от Националната кампания на "Стандарт". В зала "Възраждане...
Първокласници и второкласници от плевенското училище "Христо Смирненски" участваха в открит урок по родолюлие в Панорамата, организиран от дирекция "В...
След няколко години вие ще станете стопани на своя град. Предстои ви да поемете отговорност за регион, пълен с исторически богатства, които трябва да...
Урок по родолюбие, организиран от вестник „Стандарт" и благоевградския исторически музей, превърна десетки ученици в истински опълченци. Близо 80 възп...
С революционни песни и стихове за Освобождението започна урокът по родолюбие в Бургас. Учениците от lV „б" клас на СОУ „Св. Св. Кирил и Методий" пламе...
Министърът на земеделието и храните Десислава Танева и кметът на Сливен Стефан Радев бяха гости на урок по родолюбие във ІІ-а клас на 5-о училище "Пею...
Наплив на ученици за инициативата на в. „Стандарт" В регионален исторически музей – Благоевград ще се проведе урок по родолюбие за ученици, организир...
"Стандарт" ще заведе наследница на революционера при шестокласници в Пловдив Урок по родолюбие за капитан Петко Войвода ще имат шестокласници в Пловд...
Целият IV Б клас на основното училище "Д-р Петър Берон" в Монтана отиде в залата на регионалния музей за Урок по родолюбие от кампанията за в. "Станда...
Добрич. Екип от 7-8 души млади хора е направил историята на страната си свой начин на живот. Младите хора са студенти по различни специалности, но нит...