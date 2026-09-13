Социална мрежа взима такса от потребителите
Пробен проект
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Пробен проект
Тя ще включва видео пазаруване и различни активности
Задват ли се промени в Туитър
Социалната мрежа с нови възможности
Реклами за множество марки са пуснати в акаунта, който споделя съдържание, прославящо Хитлер
Броят на потребителите спада
Нова социална платформа награби потребителския интерес
Facilitate заяви, че търси обезщетение за щети
Настоящето ограничение е временно и броят на разрешените за четене публикации скоро ще бъде увеличен до 10 000 на ден
Ето правилата
Само преди часове стана най-богатият човек в света
Бившият премиер избра да се обърне към Европа с пост на английски в Туитър
Свързана е с криптираните съобщения
Платформата трябва да се съобрази с Кодекса на ЕС за дезинформацията
Милиардерът полага всякакви усилия, за да стабилизира финансово компанията
По думите му компанията ще бъде в стабилна позиция около края на тази година
Компанията бавно започва да се възстановява
Пусна запомнящо се съобщение в Туитър
Броят на щатните служители в компанията е намалял до около 1300 души
През уикенда той участва в подкаста "All-In"