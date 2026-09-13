Петте най-мистериозни места в България. Времето спира
Те имат връзка със съзвездията над тях
Следете всички новини, анализи и коментари за Татул. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Те имат връзка със съзвездията над тях
Пътят към него е като пътешуствие между два свята
Последните разкопки попълниха дупки в историята
Храмът е бил много голям, каза ръководителят на разкопките професор Николай Овчаров
Община Момчилград финансира археологическите разкопки на Татул
Б.Т.Р. ще изнесат концерт в подножието на тракийското светилище
Ученици от московското училище Лицей № 1553 „В. И. Вернадского" пристигнаха в Кърджали, а техен домакин е СОУ „П.Р.Славейков". Посещението на руснацит...
Досъдебно производство е образувано в РУ-Момчилград след подаден сигнал за унищожени химически тоалетни в село Татул, съобщиха от ОД на МВР Кърджали....
Кичка Бодурова ще пее в „Нощта на Орфей" на Татул. В концерта-спектакъл ще участва и струнен квартет "Мистик". Традиционният музикален фестивал се орг...
Кърджали. Тракийското светилище край село Татул има потенциал да привлича над 100 000 души годишно, тъй като е разположено на стратегическо място в бл...
Кърджали. На работна среща кметът на Момчилград Акиф Акиф и общински експерти объдиха мерки за реализация на конкретни дейности в туристическия сект...
Кърджали. Туроператори от Германия, Холандия, Испания, Турция и Гърция посетиха Източните Родопи, за да се запознаят на място с уникалната природа на...
Кърджали. Природен парк „Кедикчал" в Момчилградско ще бъде най–новата атракция за туристите в региона. Представлява комплекс от вековни дъбове, от вид...
Кърджали. Уникалната природа на Източните Родопи и възможностите за развитието на туризма рекламира община Момчилград на най-голямото световно туристи...
Кърджали. Студенти от Колежа по туризъм при Икономически университет – Варна решиха да подкрепят Татул в националната кампания „Чудесата на България"...
Момчилград. Час след старта на кампанията на в. „Стандарт" за „Чудесата на България", кметът на Момчилград Акиф Акиф гласува първи от колегите си в ре...
Кърджали. Започва изработването на рекламни материали - каталози, брошури, дипляни, банери, рекламни филми и клипове, мултимедийни дисковe по проект...