Брюксел с радикална промяна за шофьорите. Идва и у нас
Маха талоните, затяга техническите прегледи
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Маха талоните, затяга техническите прегледи
Проблемът е, че много шофьори трябва да имат нови талони, ако карат с газови уредби
Бизнесът на Божков е бил толериран, каза Менда Стоянова
Другата седмица спира продажбата им, каза депутатът
Ако има вариант да бъде спестено на хората да сменят талоните на колите, в които не е отбелязан екостандарта, то това ще бъде направено, каза вицепрем...
Днес нашите читатели имат уникалния шанс да изненадат съпруги и приятелки с нова прическа, ново бижу или просто вкусен сладкиш. Това ще стане с 6-те т...
Започна раздаването на талони за „Синя зона" в Благоевград. Сектор „Сигурност, охрана и обществен ред" вече изработи над 500 пропуска, които могат да...
КАТ започна да издава нови талони за колите. Собствениците обаче ще заменят старите само ако пожелаят, уточниха от полицията. Шофьорите спокойно могат...
От края на този или началото на следващия месец ще започне издаването на новите контролни талони за автомобилите. Те ще съдържат повече данни за прево...
София. Вътрешното министерство ще издава нови талони за автомобилите от март. Причината са солените глоби, които отнасят в Гърция и Унгария българскит...
Нови регистрационни талони за автомобилите от март въвежда МВР. Смяната им се налага заради големите глоби, които са принудени да плащат нашите шофьор...
София. Специални проверки за големия талон в Гърция няма да се правят, освен ако водачите не са спрени за други нарушения. При извършване на рутинни и...
София. Проблемите с преминаването на пътни превозни средства с българска регистрация през гръцката граница бяха обсъдени в Министерство на транспорта...
Някои лизингови компании намериха изход от ситуацията с големите талони на автомобилите, които се изискват от гръцките полицаи. От дружествата признав...
София. Не разчитайте само на SMS за паркиране в синя и зелена зона в София. Заредете се и с талони до 15 февруари. Това посъветваха от Столичната общи...
София. Повече талони за прегледи при специалист се предвиждат за догодина. 16,7 млн. първични прегледа е заложила здравната каса в проекта си за обеми...
София. Орязаният брой талони за безплатни прегледи за догодина е заради преразход в направленията през тази. Това стана ясно от интервю на шефа на з...
Депутатите спешно променят закони
С 6 лева средно поскъпват клиничните пътеки догодина