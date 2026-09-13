Всичко за Станислав Тодоров

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Азери пищят от наш рефер

Азери пищят от наш рефер

"Интер" ще пусне жалба в УЕФА срещу Станислав Тодоров. Азерите обвиниха съдията за отпадането си от Лига Европа. Тимът от Баку загуби лотарията при ду...

25 юли | 18:30
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Куцата кариера на Шуменския

Най-дискутираният човек в държавата през последните дни беше един футболен съдия. Поне докато не гръмна скандалът с Христо Бисеров. Името на Станислав...

08 ноември | 6:00
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