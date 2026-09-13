Всичко за Спешен Център

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Белица иска Спешен център

Белица иска Спешен център

Кметът на общината Ибрахим Палев ще настоява правителството да реши проблема Благоевград. Жителите на община Белица настояват за откриването на филиа...

12 януари | 9:50
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Белица иска Спешен център

Белица иска Спешен център

Депутат от ГЕРБ обеща да постави проблема пред здравния министър Белица. Жители на община Белица настояват за откриване на филиал на Спешен център в...

11 ноември | 15:47
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Пребиха член на СИК

Пребиха член на СИК

Монтана. Член на секционната избирателна комисия в село Септемврийци е бил пребит от непознати, съобщиха от областната дирекция на МВР в Монтана. Инци...

11 май | 19:51
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