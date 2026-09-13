Брутални сцени! Ето как е пребит охранителят в Спешното в София /ВИДЕО/
Задържани са мъж и жена на възраст между 30 и 40 години
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Задържани са мъж и жена на възраст между 30 и 40 години
Полицията е задържала 19-годишен младеж за нападение над медицински служител във филиала за спешна медицинска помощ в Нова Загора
Лекарите в Горна Оряховица искат защита след поредното нападение в началото на седмицата
Общо 94 души са преминали през спешното отделение на университетската многопрофилна болница „Канев“ в Русе заради заледените улици в последните дни.
Дело за дискриминация заведе лекар срещу Центъра за спешна медицинска помощ- Благоевград. Д-р Георги Хаджинеделчев от Гоце Делчев претендира за крупна...
Полицаи и лекари от спешен център "Св. Анна" във Варна крият, че линейка е блъснала моята дъщеря Деница на 1 септември тази година. Това обяви пред "С...
Възрастна жена бе прегазена и издъхна на метри от филиала за спешна медицинска помощ в Симитли. Трагичният инцидент е станал във вторник към 21:00 час...
Жителите на община Белица от години настояват за откриването на филиал на Спешна помощ. Те отдавна алармират за проблема, но засега резултат няма. Няк...
Страх скова екипа на Спешен център в Гоце Делчев при поредната атака и агресия на пияни младежи. Медиците се разминали на косъм от побой благодарение...
Центърът за спешна медицинска помощ в град Гоце Делчев е нападнат, няма пострадали служители, нанесени са материални щети, съобщи БГНЕС. Към 04.30 ча...
Тук живеят над 10 000 души, те искат адекватна медицинска помощ, казва кметът Ибрахим Палев Жители на община Белица подемат акция за събиране но подп...
Кметът на общината Ибрахим Палев ще настоява правителството да реши проблема Благоевград. Жителите на община Белица настояват за откриването на филиа...
Бургас. 46-годишен бургазлия е настанен в спешния център в Бургас с огнестрелна рана в областта над лявото око. Той се е прострелял сам, докато почист...
Разград. Момчето, което издъхна пред спешния център в Разград, е починало от тежък токсичен колит. Това е заключението на съдебния медик, извършил аут...
Пловдив. Задържан е мъжът, който в неделя удари по главата лекарка в Спешния център в град Раковски. Новината за залавянето на извършителя съобщи дире...
Благоевград. Народните представители от ГЕРБ Даниела Савеклиева и Георги Андонов отправиха питане към министъра на здравеопазването Петър Москов за ра...
Депутат от ГЕРБ обеща да постави проблема пред здравния министър Белица. Жители на община Белица настояват за откриване на филиал на Спешен център в...
Монтана. Член на секционната избирателна комисия в село Септемврийци е бил пребит от непознати, съобщиха от областната дирекция на МВР в Монтана. Инци...
Скопие. Жена почина, а три деца се борят за живота си след тежка катастрофа в Македония. Тя е станала снощи, близо до с. Оризари в района на Коча...
София. Третият нов изнесен пункт на Спешна помощ бе открит в навечерието на 8 декември в Студенски град. Случайно или не здравният министър Десисл...