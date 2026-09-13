Решена ли е вече съдбата на спецсъда?
На първо четене депутатите го закриха
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На първо четене депутатите го закриха
Янаки Стоилов внася специален законопроект
Не е издавал разрешения за прилагане на СРС спрямо политици
Над 15 баш бандити търкат наровете в затвора
Това е тричане на съдии.
Специализираният съд днес решава дали да пусне Елена Динева
Той и още 13 души са подсъдими за злоупотреби с еврофондове
Не познавам групата с боклука, твърди зам.-министърът на екологията
Певицата и съдружникът й са обвинени в източване на евросредства
Съдружникът й в IT компания Мартин Димитров също остава зад решетките
Димитър Желязков беше арестуван в Турция през август 2018 година
Съдът върна в ареста собственика на ТАД груп Иван Тодоров
Не съм поръчвал нищо, обяви собственикът на ТАП Иван Тодоров
Красимир Томов е обвинен като участник в организирана престъпна група, ръководена от председателя на ДАБЧ Петър Харалампиев
Преди седмица Специализираният съд я остави в ареста
Преди седмица магистратите отложиха решението си за днес
Ралев заяви пред съда, че страда от сериозно заболяване на кръвта
Спецсъдът обаче я остави в ареста
Проверката ще приключи на 5 декември, като най-късно 5 дни след това трябва да бъде представен доклад за резултатите...
Спецсъдът осъди на 7 години затвор Стефан Бонев-Сако. Той бе признат за виновен за разпространение на наркотици и организирана престъпна група и ще из...