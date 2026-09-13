Гръмна страшен скандал с Хари! Фрапантни съобщения
Принцът бе обвинен в изпращането на флиртуващи съобщения до журналист
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Принцът бе обвинен в изпращането на флиртуващи съобщения до журналист
И предизвика тревожност в Европа
BG-ALERT може и да пропуска бедствията в страната, но влиза в битката с трафика. Системата, срещу която има много критики, че не се задейства адеква...
Отменя се решение на ЕК
Столичният общински съвет утвърди смените на последната си сесия
Процесът по обработка на заявленията за помощни средства отнемаше около 40 дни, а сега ще бъде два дни
Със сигурност се касае .за фалшиви новини
И е свързано с удобството на осигуряващите се
„Няма как да предупреждава за предстоящи земетресения“, обяснява Георги Лукарев
Тя е следствие от натиска на регулаторните органи
Стана ясно както стои в дъното на алармата
Родители могат да следят приятелите на детето си
През приложенията трудно се изпращат съобщения
През юли компанията ще проведе хакатон за генеративен ИИ
Очакват се и други подобрения на приложението
Това обаче ще бъде възможно в рамките на 15 минути след изпращането
Snap планира скоро да позволи на хората да изпращат визуални съобщения до My AI и да получават генерирани отговори
Компанията се конкурира с Тик Ток
Съобщения от непознати лица не се отварят
И всичко това само за един час