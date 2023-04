Snap пуска безплатно своя чатбот „My AI“ на всички 750 милиона месечни потребители на Snapchat, ход, който идва по-малко от два месеца след като задвижваният от OpenAI бот беше предоставен за първи път на 3 милиона платени абонати на приложението .

Моят AI също става все по-неразделна част от Snapchat. Вече може да се добавя към групови чатове, като се спомене със символ @, а Snap ще позволи на хората да променят външния вид и името на своя бот с персонализиран Bitmoji аватар. В допълнение, My AI вече може да препоръча AR филтри за използване в камерата на Snapchat или места за посещение от раздела на картата на приложението. Snap планира скоро да позволи на хората да изпращат визуални съобщения до My AI и да получават генерирани отговори.

Докато Microsoft и Google се надпреварват да интегрират генеративен AI в своите търсачки, изпълнителният директор на Snap Евън Шпигел вижда технологията като „страхотен творчески инструмент“. По време на скорошно интервю той сподели лични примери за използване на My AI, за да създава приказки за лека нощ за децата си и да планира маршрут за рожден ден на съпругата си.

Самият Шпигел вижда My AI като критична част от бъдещето на Snap, но и остава мълчалив за потенциалното въздействие на My AI върху рекламния бизнес, който е изправен пред значителни предизвикателства за растеж. Той признава, че използването на взаимодействията на My AI за насочване на реклами може да бъде възможност, но се въздържа от по-нататъшни разработки, намеквайки за възможни развития в близко бъдеще.