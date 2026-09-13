РЗС захапа Татяна Дончева
Политическият съвет на РЗС има твърдо намерение оттук нататък да не позволява на адвокати на мафията да манипулират обществото и да се правят на морал...
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Политическият съвет на РЗС има твърдо намерение оттук нататък да не позволява на адвокати на мафията да манипулират обществото и да се правят на морал...
Изминаха два месеца след вота на нашите съграждани. Вот, чрез който те отхвърлиха стария 12-годишен модел на схеми, упадък и застой във всички секторн...
Точно преди 10 години на 11 декември Яне Янев и екс конституционният съдия Георги Марков заедно с над 1000 свои привърженици в зала „България" учредих...
Публичното обсъждане на бюджет 2016 за Сандански е станало тайно от граждани и медии. Настояваме за повторно истинско обсъждане, на което кметът Кирил...
Административен съд – Благоевград ще даде ход на делото за касиране на кметските избори в община Сандански по жалба на РЗС. Първото заседание ще е във...
Шестимата общински съветници от ПП „РЗС" в Сандански внесоха в петък жалба в Административен съд – Благоевград. С нея искат да се отмени решението на...
Нито един от шестимата общински съветници на РЗС в Сандански не присъства на първата тържествена сесия в сряда. Всички те не са уведомени писмено и по...
РЗС обяви, че се готви подмяна на вота в общинския съвет в Сандански. Позицията на партията е, че местните парламентаристи от листата на досегашния км...
Официално избраните кмет и общински съветници в Каварна положиха клетва, като досегашният кмет Цонко Цонев предаде огърлицата на своята наследничка Ни...
Партията подкрепя кандидата на ГЕРБ на балотажа Партия „Ред, законност и справедливост" е първа политическа сила в местния парламент, но иска касиран...
"Образованието е топприоритет за нашия екип!", заяви Яне Янев на специално организирана дискусия с директори на училища и учители от община Сандански,...
Грандиозни митинги в Склаве и Ново Делчево снощи посрещнаха Яне Янев и екипа му на площадите в двете села. „Не помним на политическо събитие през пос...
Яне Янев и Филчо Чорбаджийски (кандидата за кмет на РЗС за с. Катунци) заедно с кандидатите за общински съветници от листата на РЗС дариха 12 хиляди л...
За пореден път група лица, узурпирали общинското управление, чрез измами и политически метаморфози, отново се опитват да заблудят обществото, че са ал...
На 2 октомври 2015 г., петък, от 18:30 ч., в София, ул. "Козлодуй" № 49, ще бъде даден старт на предизборната кампания на ПП "Ред, законност и справед...
Като общински съветник Кирил Котев няма внесена нито една точка за подобряване на града в дневния ред на ОбС Сандански. Анализът на управлението на о...
Партия Ред, законност и справедливост отстрани общинския си шеф в Сливен Кирил Кирчев заради Йордан Лечков. Преди ден Кирчев скочи срещу позицията на...
Партия Ред, законност и справедливост подкрепя кандидатурата на Йордан Лечков за кмет на община Сливен и ще бъде един от мандатоносителите му. На осно...
Едни адвокати ме чакаха днес през Министерски съвет, за да ми запорират заплатата. Това заяви в "Лице в лице" по bTV лидерът на РЗС Яне Янев, който бе...
Владика освети новия клуб на партията и на Граждански съвет Неврокопският митрополит Серафим отслужи тържествен водосвет на новия клуб на партия „Ред...