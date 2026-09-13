Всичко за Рзс

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РЗС захапа Татяна Дончева

РЗС захапа Татяна Дончева

Политическият съвет на РЗС има твърдо намерение оттук нататък да не позволява на адвокати на мафията да манипулират обществото и да се правят на морал...

22 януари | 15:17
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РЗС махна шеф заради Лечков

РЗС махна шеф заради Лечков

Партия Ред, законност и справедливост отстрани общинския си шеф в Сливен Кирил Кирчев заради Йордан Лечков. Преди ден Кирчев скочи срещу позицията на...

18 август | 22:55
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