Удължават мандата на Тодорова
Мандатът на досегашния шеф на здравната каса д-р Румяна Тодорова ще бъде удължен до избирането на неин наследник. Това стана ясно на здравна комисия....
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Мандатът на досегашния шеф на здравната каса д-р Румяна Тодорова ще бъде удължен до избирането на неин наследник. Това стана ясно на здравна комисия....
София. Няма никакво основание за притеснение от това, че днес изтича мандатът на директора на НЗОК. Докато тече изборът, подуправителят на Касата има...
София. Директорът на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) д-р Румяна Тодорова заяви, че се надява на мерките на здравния министър Петър Москов...
София. Директорът на Националната здравноосигурителна каса д-р Румяна Тодорова настоява за спешна среща с министъра на здравеопазването Петър Москов в...
София. Националният съвет за тристранно сътрудничество одобри нова актуализация в НЗОК. По този начин 100 млн. лв. от банковата сметка на НЗОК се прех...
Спират източването на касата със спецкомисии от кардиолози София. Злоупотребите в лечението на сърце продължават, отчетоха медици и здравната каса. П...
През август бюджетите на университетските болници са били орязани с още 20% спрямо предния месец. Така от началото на годината парите на лечебните зав...
София. "Благодаря и за тези пари, въпреки че не са парите, които ние поискахме. На харизан кон зъбите не се гледат. Това дава глътка спокойствие за до...
София. "490 млн. лева е прогнозният дефицит в Националната здравноосигурителна каса. Има резерв от 110 млн. лева, както и преизпълнение на събирането...
Трябва да търсим допълнително финансиране на системата, казва д-р Румяна Тодорова София. 400 млн. лв. е дефицитът на здравната каса, който се очертав...
София. Здравната каса ще плаща на болниците част от парите им с три месеца закъснение. Това става ясно от писмо на директора на фонда д-р Румяна Тодор...
1,5 млн. лв. няма да бъдат изплатени на болниците, каза Румяна Тодорова
София. "Всички клинични пътеки в болничната помощ трябва да бъдат преразгледани. Причината е, че те не са добре написани и критериите, заложени в тях,...
София. "Дейности за 500 хил. лв. няма да бъдат изплатени от НЗОК на болниците. Това съобщи директорът на Здравната каса д-р Румяна Тодорова. Тя свика...
Проверяват през лятото дали на Касата й трябват още
София. Лекарите ще решават в петък дали да предприемат мащабни протестни действия в цялата страна, заради недофинансирането на болниците. При предупре...
София. Управителят на НЗОК Румяна Тодорова заяви в ефира на ТВ7, че не може да се говори за фалит на касата, при положение, че за следващата година са...
София. Управителят на НЗОК Румяна Тодорова заяви в ефира на бТВ, че "парите в касата са толкова, не може да разпределим нещо, което липсва". Тя каза т...
Белите престилки на ръба дали да подпишат рамковия договор
София. "Очертава се дефицит в касата по отношение на терапията за онкоболни". Това заяви д-р Румяна Тодорова по време на изслушването в Комисията по з...