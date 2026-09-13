Всичко за Румяна Тодорова

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Слагат по 16 стента на пациент

Слагат по 16 стента на пациент

Спират източването на касата със спецкомисии от кардиолози София. Злоупотребите в лечението на сърце продължават, отчетоха медици и здравната каса. П...

26 септември | 22:00
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