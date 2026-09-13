Всичко за Румяна Ченалова

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Двете каки се записвали сами

Двете каки се записвали сами

Адвокат Момчил Мондешки признава, че е мъжкият глас от фонограмата, позната като "Двете каки", и твърди пред "Труд", че записите били направите с цел...

02 ноември | 15:10
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