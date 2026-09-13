Румяна Ченалова от Възраждане: Утре е ден за размисъл
Време да бъдем по- малко спонтанни и повече мъдри, кандидатката за народен представител
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Време да бъдем по- малко спонтанни и повече мъдри, кандидатката за народен представител
Корупция се състои в тежките зависимости от хората, които управляват България
ВАС потвърди уволнението на бившата съдийка, решено на заседание на ВСС през 2015 г.
Адвокат Момчил Мондешки признава, че е мъжкият глас от фонограмата, позната като "Двете каки", и твърди пред "Труд", че записите били направите с цел...
"В четвъртък отидох във ВСС и казах всичко, което имах да казвам по темата". Това каза премиерът Бойко Борисов на влизане в парламента. В отговор на в...
Румяна Ченалова брани мафиотски интерес, не е толкова смела да говори тези неща без огромен гръб зад себе си. Това коментира лидерът на ДСБ Радан Къне...
Висшият съдебен съвет взе решение да наложи дисциплинарно наказание "увoлнение" на съдия Румяна Ченалова, предаде "Фокус". Решението е взето без учас...
Война между търговци на ток може да е довела до сплашването Ексдепутатът отказва коментари, защото бил защитен свидетел Бившият депутат от НДСВ Дими...
Висшият съдебен съвет с явно гласуване единодушно реши да отстрани временно Румяна Ченалова от длъжността „съдия" в Софийски градски съд до приключван...
Зам.-председателят на АБВ Румен Петков съобщи на пресконференция в Плевен за случай на открадната фирма на български гражданин. Скандалното е, че отне...
Съдийката попаднала между шамарите на воюващи енергийни търговци Версията на свидетеля Димитър Попов изобщо не стигна до разследване Подкупът, който...
Остава на свобода, 8000 лева гаранция й били много Започва лов на вещици и част от тях са магистрати, твърди съдийката "Нито съм жертва, нито съм св...
Софийският апелативен съд не измени мярката за неотклонение на съдия Румяна Ченалова. Тя остава парична гаранция от 8 000 лева. Така САС не уважи жалб...
Софийският апелативен съд ще решава дали да потвърди мярката на съдия Румяна Ченалова. Прокуратурата протестира решението, с което й беше определена п...
Софийската градска прокуратура (СГП) протестира решението на Софийския градски съд (СГС), с което на обвиняемата съдия Румяна Ченалова бе наложена мя...
Съдия Румяна Ченалова не е взела мерки за задържането на убиеца от дискотека „Соло" Илиян Тодоров в страната, защото е била в зависимост. Това обявиха...
Отрече за подкуп и яхта, но отказа да отиде на детектор на лъжата "Гнила ябълка" или изкупителна жертва на нечии интереси е обвинената в длъжностно и...
След като бе освободена от съда срещу парична гаранция от 8000 лева, съдия Румяна Ченалова изложи собствената си позиция по обявяването й за общодържа...
Съдията от гражданското отделение на Софийски градски съд бе обявена във вторник за общодържавно издирване по обвинения за длъжностни престъпления. Де...
Главният прокурор Сотир Цацаров се изказа позитивно за готвените промени в работата на съдебната власт, лансирани вчера от премиера Бойко Борисов. Спо...