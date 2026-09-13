Румен Йончев: В ЕП няма да сме нито с ПЕС, нито с ЕНП

Ние няма да бъдем част нито от семейството на ПЕС, нито от това на ЕНП в Европарламента, няма да се присъединим и към групата на евроскептиците, каза...