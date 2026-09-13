Двоен удар за Доган и деребеите му. Румен Йончев им стана шеф
Отцепниците вече нямат никакво право над марката ДПС
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Отцепниците вече нямат никакво право над марката ДПС
Световните лидери ни изненадаха с мълчанието си в първите часове, каза председателят на Народен съюз Председателят на Народен съюз Румен Йончев комен...
Депутатите от "Народен съюз" Румен Йончев и Явор Хайтов откриха жътвената кампания във врачанското село Манастирище. Събитието, което се организира за...
Председателят на Народен съюз и председател на Комисията по политиките на българите в чужбина Румен Йончев връчи вчера (19 май) отличието "Българка на...
В АБВ виждаме съюзник за президентските избори, заяви председателят на Народен съюз Тук съм за да ви кажа, г-н Президент, че щом започнахте с А, Б и...
Румен Йончев, категорично разграничи Народен съюз от партия БДЦ, с които са в една парламентарна група. В групата има две партии, партия БДЦ, която по...
Някои от предложенията в Изборния кодекс са покушение срещу демокрацията. Това заяви вчера лидерът на АБВ и президент на България (2002-2012) Георги П...
Румен Йончев от ПГ „Български демократичен център" оглави Комисията по политиките за българите в чужбина, информират от пресцентъра на партията. "Съз...
София. На президентът Росен Плевнелиев казахме еднозначно, че за нас изборите не са най-доброто решение. Това заяви зам.-председателят на парламентарн...
София. Депутатът Румен Йончев внесе в деловодството на НС предложения за промени в Изборния кодекс, с които задължителното гласуване ще бъде част от з...
Ние няма да бъдем част нито от семейството на ПЕС, нито от това на ЕНП в Европарламента, няма да се присъединим и към групата на евроскептиците, каза...
София. Ние, българите трябва да оправим държавата си, а не Европейският съюз. Тази теза защити Румен Йончев, лидер на ЗНС и кандидат за евродепутат от...
Копривщица. Лидерът на Земеделския народен съюз Румен Йончев и зам.-председателите на "България без цензура" и "Евромайки" Росен Петров и Даниела Коле...
София. Парите от Европа не достигат до българина. За да се случи това, трябва да бъдат раздробени европроектите на повече по брой, но на по-малки по м...
Подкрепяме политиката на консерваторите в Европарламента
Интервю с Румен Йончев, председател на Земеделския народен съюз /ЗНС/ и независим депутат - Г-н Йончев, къде ще седнете в сряда в пленарна зала? При...
Бургас. Земеделски народен съюз влиза в коалиция с "България без цензура" за предстоящите евроизбори, заедно с ВМРО. Това обявиха на съвместна прескон...
София. Лидерът на "България без цензура" Николай Бареков съвсем скоро може да има депутат в парламента, тъй като народният избраник от групата на Коал...
Депутатът редува лова с дегустация на вина
София. ЕНП се страхува от появата на още една листа, която да се окаже по-силна от останалите в това политическо пространство и разчиства пътя за свои...