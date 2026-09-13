Всичко за Ромска Махала

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1 г. от бунтовете в Гърмен

1 г. от бунтовете в Гърмен

С протестен митинг и шествие жители на Гърмен ще отбележат 1 година от началото на бунта им срещу ромските беззакония. Те ще се съберат тази вечер в 1...

23 май | 12:00
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