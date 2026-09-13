Излязоха подробности за жестокото престъпление в Маноле
Жертвите са 61-годишният Иван с прякор Гълъба и жена му Атанаска на 57 г.
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Жертвите са 61-годишният Иван с прякор Гълъба и жена му Атанаска на 57 г.
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Просветният министър връща деца в училище
Намерени са близо 87 килограма нарязан тютюн
Фалшивата новина за отнемане на деца засегна и две училища в Пещера, както и училището в ромския квартал на Пазарджик
Засилено полицейско присъствие има днес в района на Спешно-приемно отделение в Благоевград. Снощи група жители на ромската махала в града заплашила съ...
Шофьор без книжка удари петима души на тротоар в ромската махала в пловдивското село Динк, сред които и бебе на 8 месеца, съобщава bTV. Инцидентът е с...
С протестен митинг и шествие жители на Гърмен ще отбележат 1 година от началото на бунта им срещу ромските беззакония. Те ще се съберат тази вечер в 1...
Пореден екшън в ромския квартал на Петрич доведе до засилено полицейско присъствие в махалата. Сигнал за инцидент е подаден към 21:00 часа във вторник...
Масово меле с брадви и колове в ромската махала на Благоевград вдигна на крак полицаи и медици, съобщи електронният сайт на вестник „Струма". 31-годиш...
Да открият провокатора, който се е обадил на телефон 112, призовават протестиращите Полицията в Гоце Делчев бе вдигната на крак посред нощ във вторни...
Жандармерията е предотвратила опит за щурм в ромското гето "Кремиковци", информира БНГЕС. Към 1.30 ч. след полунощ е получен сигнал, че група от 50-6...
Протестът се мести на жълтите павета, гонят ултрасите от квартала Междусъседски конфликт в Орландовци прерасна в етнически спор и предизвика масови б...
Инспектори ще дебнат преди Великден в квартала Гърци и петричани купуват месо за Великден от ромската махала в Петрич. Заради това и тази година в кв...
Евродепутатката Илияна Йотова се зарече да доведе свои колеги в ромския квартал на Видин „Нов път", за да видят как живеят хората в него. Заедно с лид...
Мъж от ромската махала в Разлог получи условна присъда за съжителството си с 12-годишна изгора. 21-годишният жител на града Р.Г. се призна за виновен...
Между "Осанна" и "Разпни го" се оказа здравният министър д-р Петър Москов след изказването си, че няма да позволи на цигански банди да тероризират еки...
София. Българският хелзинкски комитет (БХК) определи като "расистка заплаха" позицията на здравния министър Петър Москов, че медицинските екипи на Спе...
София. Министрите на здравеопазването и вътрешните работи стигнаха до решение по казуса с побоите над медицински служители - полицейски патрули ще еск...