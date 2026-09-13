Феновете на елегантната автомобилна класика с нова среща на 3 октомври 2026 г. в Стара Загора
„Заповядайте на неповторимо пътешествие назад във времето, където двигателите ръмжат, а стилът говори сам за себе си“, призова Гено Иванов от Старозаг...
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„Заповядайте на неповторимо пътешествие назад във времето, където двигателите ръмжат, а стилът говори сам за себе си“, призова Гено Иванов от Старозаг...
В рамките на събитието ще могат да се видят около 300 автомобила от цялата страна
Стартът на ралито бе даден днес от Музея за ретро автомобили в с. Марково
Линията ще бъде обслужвана от три ретро автобуса и един двуетажен автобус
Рошави дами? Вече не е актуално
Ще бъде безплатна
На 13 и 14 януари се отбелязват 123 години от пускането на първата трамвайна мотриса и началото на обществения транспорт в столицата
Естрадният ас е дълбоко огорчен
Ето какво ще се случи на 15 юли
Тази година призивът, който отправят организаторите, е „Да правим децата щастливи“
Феновете на звездното семейство определено харесаха новото видео
Любителите на ретро технологиите и игрите могат да се насладят на класическата игра Змия обновената класика Nokia 5310 в световния Ден на Змията
Романтични шапки за пролетта и лятото променят визията и имиджа на всяка дама, независимо дали е изгряваща модаджийка или достолепна фешън маниачка. Г...
Автомобил на 113 г. дефилира в Сливен на ретро парад. Това бе петото издание на уникалното шествие в града под Сините камъни. Френското бижу De Dion-B...
Снимки: БГНЕС
Първи парад на ретро автомобили събира в Русе едни от най-атрактивните возила в България и Румъния. Събитието е под патронажа на русенския кмет Пламен...
Братушки обикалят Европа, за да почетат Деня на победата Навръх Великден фериботът "Славяне" стоварва на варненското пристанище команда руски смелчац...
Добрич. 42 ретро автомобила, собственици на колекционери от цялата страна дефилираха в събота в Каварна, където пък се събраха стотици фенове на стари...
Сливен. Сливналията Валентин Дойчинов тръгва на околосветско пътешествие с ретро автомобил. Той е председател на Ретро автомобилен клуб "Туида класик"...
Единадесетият ретро парад „Пирин" премина през община Струмяни и спря за три часа на площада в Микрево за радост на всички автоманиаци. З а трета пор...