Парад на ретро автомобили се провежда в София

По случай празника на София на 17 септември днес столицата е домакин на петия пореден автосалон и парад на ретро автомобилите, организиран от Софийски авто ретро клуб, предаде БНР.

Той започва в 9 часа около паметника на Цар Освободител срещу историческата сграда на Народното събрание.

В рамките на събитието ще могат да се видят около 300 автомобила от цялата страна.

Искрен Миланов, основател и председател на Софийски авто ретро клуб, заяви: "Един исторически шанс за всеки един участник в този ретро парад да снима своята кола на фона на катедралата "Александър Невски" и на фона на историческата сграда на Народното събрание на жълтите павета, изобщо на емблематично хубаво място. Имаме и техническо жури, което оценява автомобилите в различните категории. Като в това жури сме привлекли най-добрите специалисти, които изобщо в България биха могли да бъдат привлечени по темата "автентичност и оригиналност на историческия автомобил". Около 42 награди сме приготвили с плакет, който е с герба на столицата".

