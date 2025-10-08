Феновете на елегантната автомобилна класика с нова среща на 3 октомври 2026 г. в Стара Загора

Почитателите на автомобилната класика и ретро возилата вече получиха своята покана за участие в 21-вия събор, който ще се проведе на 3 октомври 2026 г. в Стара Загора. Това обяви днес Гено Иванов, председател на Старозагорския автомобилен клуб „Ретро“, основан през 1990 г.

Подготовката ни за събитието, което ще протече на традиционното високо ниво, започна буквално след края на юбилейния 20-ти събор, състоял се на 4 октомври 2025 г., поясни г-н Иванов. 21-вият ретро събор ще срещне притежателите и любителите на уникални автомобили отново в парк „Артилерийски“, началото е от 10.00 часа на 3 октомври 2026 г., събота.

„Заповядайте на едно неповторимо пътешествие назад във времето, където двигателите ръмжат, а стилът говори сам за себе си! Очакваме Ви с гориво в кръвта, за да споделим страстта си към класиката, която никога не излиза от мода!“, отправи емоционална покана Гено Иванов.

Само преди 4 дни се осъществи 20-ият юбилеен ретро събор Стара Загора 2025 г., когато в красивия парк „Артилерийски“ бяха паркирани близо 400 неповторими автомобили - идеален фон за ефектни селфита. Собствениците на около 150 автомобила се отказаха от участие поради лошото време, иначе събитието щеше да бъде още по-многолюдно.

На сцената се изяви музикалната легенда от 90-те години на миналия век Rob Money, изпълнител от C-BLOCK.

Секретарят на Община Стара Загора Николай Диков, който е дългогодишен рали пилот, връчи Купата на кмета г-н Живко Тодоров на Искрен Миланов. Председателят на Софийския авто ретро клуб е собственик на светлозелен „Мерцедес SL 500“ кабриолет, в много добро състояние.

